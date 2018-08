Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Versuchter Einbruch in ...

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Werkzeugschuppen

Bad Salzungen - Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag versuchten Unbekannte in den Werkzeugschuppen auf einem Gartengrundstück in der Straße "Weinberg" in Bad Salzungen einzubrechen. Dabei beschädigten sie die Fassade, den Türrahmen, die Tür und den Riegel im Wert von etwa 200 Euro. Ins Innere gelangten die Täter nicht. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

