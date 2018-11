Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Versuchter Einbruch in ein ...

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in ein Wochenendhaus

Bad Liebenstein - In der Zeit vom 27. Oktober bis zum 3. November 2018 versuchten unbekannte Täter in ein Wochenendhaus in Steinbach einzubrechen. Es befindet sich oberhalb vom Sportplatz in der Gemarkung Eichenschlag. Es wurde versucht das Eingangsschloss herauszuziehen, was jedoch nicht gelang. Es ist möglich, dass die Täter bei der Tatausübung gestört wurden, da sie unverrichteter Dinge davon gingen. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.

