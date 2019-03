Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Versuchter Telefontrickbetrug

LPI-SHL: Versuchter Telefontrickbetrug

Ettenhausen - Mittwochmittag klingelte bei einer 79-jährigen Frau aus Ettenhausen das Telefon. Der Gesprächspartner stellte sich als ihr Enkel vor und gab an; in Geldnot zu sein. Der Unbekannte äußerte gegenüber der Frau, vorbeikommen und 12.000 Euro abholen zu wollen. Die 79-Jährige erkannte den Betrugsversuch jedoch, beendete das Gespräch und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

