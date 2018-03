Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Vorfahrt mißachtet

LPI-SHL: Vorfahrt mißachtet

Hildburghausen - Am 16.03.2018 um 11:00 Uhr befährt die 59-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo die Bahnhofstraße in Hildburghausen in Richtung Häselrieth. Am Bahnübergang in Häselrieth will sie auf die B 89 in Richtung Ebenhards auffahren. Zu diesem Zeitpunkt befährt die 40-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Leon die B 89 ebenfalls in Richtung Ebenhards. Die Fahrerin des VW Polo beachtet die Vorfahrt des Pkw Seat nicht. Es kommt zum Zusammenstoss beider Fahrzeuge. Personen werden nicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 300,00 Euro.

