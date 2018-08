Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Vorsicht an der eigenen Wohnungstür

LPI-SHL: Vorsicht an der eigenen Wohnungstür

Bad Liebenstein - Am 25.08.2018 meldete gegen Mittag eine besorgte Bürgerin der Stadt Bad Liebenstein, dass sie soeben eine merkwürdige Begegnung mit einer ihr unbekannten weiblichen Person hatte. Die unbekannte Person klingelte bei der 70-jährigen Mitteilerin im Sandweg und bat um Spenden für Tiere aus einem Zirkus. Die misstrauische Mitteilerin fragte, wo sich dieser Zirkus aufhalten solle. Daraufhin gab die Unbekannte an, dass dieser in Bad Liebenstein Station mache. Nach kurzer Überlegung gab die Mitteilerin der Frau zu verstehen, dass sich momentan kein Zirkus in Bad Liebenstein aufhalten würde. Hierauf verschwand die unbekannte Frau zügig und ohne ein Wort sagend. Laut Mitteilung der 70-Jährigen sei die unbekannte Frau in Begleitung eines Mannes unterwegs gewesen, welcher an anderen Haustüren klingelte. Die PI Bad Salzungen rät zur Vorsicht, da die Bereitschaft zur Spende freiwillig geschieht.

