Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Wer kennt diese Frau?

LPI-SHL: Wer kennt diese Frau?

Unterbreizbach - In der Zeit vom 30.04.2018 bis 01.05.2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse eines 61-jährigen Mannes aus einem VW-Transporter, der auf einem Grundstück in der Pferdsdorfer Straße in Unterbreizbach abgestellt war. Im Nachgang an diese Diebstahlshandlung wurden innerhalb kürzester Zeit zwei Geldabhebungen vom Konto des Geschädigten durchgeführt. Bei der Tat konnte eine unbekannte Frau durch die Überwachungskamera aufgenommen werden. Mit richterlichem Beschluss wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen. Wer kennt die abgebildete Person? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

