Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Zeugen gesucht

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Meiningen - Am Freitag Abend gegen 17.50 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Streit zwischen zwei Männern in Meiningen, Am Mittleren Rasen, Höhe Pfarrhaus. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schlug eine Person der anderen eine Flasche auf den Kopf. Diese wurde hierbei offenbar verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten sich jedoch alle Beteiligten in unbekannte Richtung entfernt. Es wird darum gebeten, dass der Geschädigte und mögliche weitere Zeugen sich bei der Polizei in Meiningen melden.

