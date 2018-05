Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgehebelt

LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgehebelt

Brotterode-Trusetal - Am Montag gegen 4.15 Uhr hebelten zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Eisensteinstraße in Brotterode-Trusetal auf und entwendeten daraus Bargeld und Zigaretten. Die Täter flüchteten mit einem PKW in Richtung Trusetal. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

