Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Zu sehr auf NAVI verlassen

LPI-SHL: Zu sehr auf NAVI verlassen

Steinbach-Hallenberg - Am 29.08.2018, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in Steinbach-Hallenberg in der Altersbacher Straße ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines rumänischen Lkw's. Der Lkw-Fahrer touchierte beim Linksabbiegen in Richtung Altersbach, mit seinem Sattelzug MAN, einen in der Altersbacher Straße verkehrsbedingt stehenden Seat Leon. Der 30 Jahre alte Seat-Fahrer versuchte noch den Lkw Fahrer aufgrund der engen Straße zu warnen, dies nahm der Rumäne im Lkw jedoch nicht war und es kam zur Kollision. Die Altersbacher Straße ist an der Unfallstelle auf 7,5 Tonnen begrenzt und zurzeit eine Umleitungsstrecke wegen Baustellen in der Region. Der Lkw-Fahrer ließ sich durch sein NAVI lotsen und übersah die Tonnagebegrenzung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 250 EUR. Der Lkw-Fahrer wurde vor Ort verwarnt.

