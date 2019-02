Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Zusammenstoß trotz Vollbremsung

LPI-SHL: Zusammenstoß trotz Vollbremsung

Wiesenthal - Die 50-jährige Fahrerin eines Opel befuhr Sonntagabend die Dillersgasse in Wiesenthal und wollte in die Schulzengasse abbiegen. Dabei übersah sie in einer Kurve einen entgegenkommenden VW. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung durch die Opel-Fahrerin kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.600 Euro.

