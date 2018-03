Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: 4 ...

LWSPA M-V: 4 Kajaks vor der Halbinsel Wustrow in Seenot

Waldeck - Am Samstag den 31.03.2018 kam es zu einem großangelegten Rettungseinsatz der Wasserschutzpolizei Wismar in Zusammenwirken mit dem Polizeihubschrauber mit Unterstützung der Seenotrettung sowie der Rettungsleitstelle Doberan. Gegen 13:00 Uhr hatten sich 4 Personen mit ihren Kajaks im Windschutz der Insel Wustrow im Salzhaff auf Tour begeben. Mit erreichen der offenen Ostsee gegen 13:30 Uhr wurden sie dem starken Ostwind mit Windstärke 7 und Wellen von 1,5 m ausgesetzt. Die Kajaks ließen sich nicht mehr beherrschen und 2 Personen kenterten. Nachdem 2 Kajaks an Land getrieben wurden informierten sie die Polizei. Die Rettungsmaßnahmen nach den 2 noch auf See befindlichen Kajakfahrern lief an. In großangelegter Suche aller o.g. Beteiligter Kräfte konnten die Personen lebend gerettet werden. Beide Person befinden sich wegen Unterkühlung derzeit noch im Krankenhaus.

