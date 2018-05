Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Länderübergreifende Schwerpunktkontrollen der Wasserschutzpolizeien der Länder

Waldeck - Die Wasserschutzpolizeien der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen -Anhalt werden zwischen dem 10. und 21. Mai 2018 Schwerpunktkontrollen in der Binnenschifffahrt durchführen. In diesem Jahr obliegt die Federführung der gemeinsamen Kontrollen dem Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern. Die Schwerpunktkontrollen erstrecken sich sowohl auf die Berufsschifffahrt als auch auf den Sportbootverkehr. Mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage ist mit einem erhöhten Aufkommen an Wassersportfreunden in allen Bundesländern zu rechnen. Der Fokus der Kontrollen durch die Wasserschutzpolizisten liegt neben der Überwachung der geltenden Verkehrsvorschriften auch auf der Prüfung von Befähigungen der Fahrzeugführer, der Schiffs- und Bootspapiere, der Feststellung von Alkoholverstößen und/oder der Konsum bzw. Besitz von berauschenden Mittel sowie das Messen und Ahnden von Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dem Wasser. Die eingesetzten Beamten und Beamtinnen der Wasserschutzpolizeien der Länder werden auch präventiv tätig, schifffahrtsbezogene Fragen der Wassersportler werden beantwortet, Tipps zur Eigentumssicherung gegeben und auf die Besonderheiten der jeweiligen Landesgewässer und Binnenschifffahrtsstraßen hingewiesen.

