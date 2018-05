Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Pfingstbootstour auf dem Kummerower See ohne Führerschein und unter Alkohol

Waldeck/Waren - Am Pfingstsamstag stoppten Beamte der Wasserschutzpolizei Waren in den Nachmittagsstunden einen 43 - jährigen einheimischen Bootsführer auf dem Kummerower See. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er das Schlauchboot mit einem 50 PS Außenbordmotor führte, ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein. Gleichzeitig bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Bootsführer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Blutprobenentnahme wurde im Polizeirevier Malchin durchgeführt. Das weitere Führen des Bootes wurde untersagt und ein Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

