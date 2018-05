Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Stralsunder mit Hund aus dem Wasser gerettet

Waldeck - Ein 56-jähriger Stralsunder musste am Vormittag des 25.05.2018 durch Wasserschutzpolizisten aus dem Strelasund gerettet werden. Sein Jagdhund ist auf dem ehemaligen FPG-Gelände am Liebitzweg auf dem kleinen Dänholm ins Wasser gefallen und kam offensichtlich in Not. Daraufhin ist sein Herrchen eine Notleiter hinabgestiegen, um seinen Hund aus dem Wasser zu holen. Plötzlich befand er sich ebenfalls im Wasser und rief um Hilfe, da er sich nicht selbständig an Land begeben konnte. Die Beamten konnten einen Schwimmring ins Wasser werfen und den Mann nebst Hund aus der lebensbedrohlichen Situation befreien. Beide sind nach ersten Untersuchungen wohlauf. Die Wasserschutzpolizei appelliert an dieser Stelle, sich in solchen Situationen professionelle Hilfe zu holen und das eigene Leben nicht zu riskieren.

