Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Alkoholisierter Sportbootführer auf dem Müritzarm, Bootsmotorendiebstahl auf dem Nebelsee und zwei 17-Jährige spielen mit ihren Schlauchbooten auf dem Petersdorfer See "wilde Sau"

Waren (Müritz) - Am heutigen Samstag den 09.06.2018 hatten die eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren mehrere besondere Sachverhalte im gesamten Revier zu bewältigen.

In den Nachmittagsstunden des heutigen Tages (09.06.2018) führte ein 40-jähriger Mann aus Sachsen ein Sportmotorboot unter Einwirkung alkoholischer Getränke auf dem Müritzarm. Die eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren führten eine Sportbootkontrolle durch. Während dieser polizeilichen Maßnahme bemerkten die Beamten beim verantwortlichen Bootsführer Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,16 Promille. Etwas später wurde in der Psychiatrie Röbel eine freiwillige Blutprobenentnahme durchgeführt. Das weitere Führen des Bootes wurde sofort untersagt und ein Strafverfahren gem. §316 Strafgesetzbuch eingeleitet.

Fast zeitgleich wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren ein Diebstahl von zwei Außenbordmotoren der Marke Honda auf dem Nebelsee in Ichlim gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen durchtrennten unbekannte Täter mindestens eine Kette, die zur Eigentumssicherung diente. Die Gesamtschadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum konnte von den Geschädigten ebenfalls nicht genau verifiziert werden.

Am heutigen Streifentag (09.06.2018) im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr fielen einer weiteren Bootsstreifenbesatzung der Wasserschutzpolizei Waren auf dem Petersdorfer See zwischen Biestorf und der Petersdorfer Brücke zwei 17-jährige männliche Jugendliche auf, die mit ihren beiden Schlauchbooten augenscheinlich wilde Manöver mit teilweise hohen Geschwindigkeiten fuhren. Ob eine konkrete Gefährdung Dritter vorgelegen haben könnte, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen. Betroffene und weitere Zeugen sollten ihre diesbezüglichen Beobachtungen der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren telefonisch mitteilen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen in Ichlim und zum Sachverhalt mit den beiden Schlauchbooten auf dem Petersdorfer See geben kann, meldet sich bitte direkt bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren (Tel. 03991/74730).

