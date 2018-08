Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Jetskiunfall mit schwerverletzter Person

Waldeck - Am 13.08.2018, gegen 14:00 Uhr, kam es am Fischerstrand im Ostseebad Zinnowitz zu einem Jetskiunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 15jähriger Urlauber unterschätzte die Wind und Brandungsverhältnisse der Ostsee und zog sich bei einem Sturz vom Jetski schwere Verletzungen zu. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald geflogen und stationär aufgenommen. Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zum Unfallhergang dauern an.

