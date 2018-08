Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Betrunkener Sportbootführer löst Rettungseinsatz auf dem Plauer See aus

Schwerin - In den frühen Nachmittagsstunden des 19.08.2018 erhielt die WSPI Schwerin die Information, dass auf dem Plauer See ein Sportboot im Kreis fahren soll. Offensichtlich sei der Schiffsführer ohnmächtig. Somit musste von einem Seenotfall ausgegangen werden und die Kollegen der WSPSt. Plau am See fuhren mit dem Schlauchboot MV 14 unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten zum Einsatzort. Vor Ort angekommen, stellten die Beamten fest, dass der Schiffsführer bereits durch Ersthelfer aus seiner Ohnmacht geweckt wurde. Zuvor war das Boot mit seinem 175 PS starken Motor mehrere Male unkontrolliert im Kreis und anschließend in den Schilfgürtel gefahren. Die Kontrolle des Schiffsführers auf seinen Gesundheitszustand durch den Notarzt und die Wasserschutzpolizisten erbrachte, dass offensichtlich Alkohol im Spiel war. Ein freiwillig abgegebener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, eine Strafanzeige erstattet und der Sportbootführerschein-Binnen sichergestellt. Im Einsatz waren auch die FFw Plau am See, die mit einem Rettungsboot den Notarzt zum Einsatzort brachte, und eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Plau am See.

Prochnow, PHK

OTS: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108749.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin Telefon: 0385/555760 Fax: 0385/555720 E-Mail: wspi-schwerin@lwspa-mv.de www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/