Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Badeunfall eines 11-jährigen Mädchens in der Peene

Waldeck - Am 23.08.2018, um 11:34 Uhr, erhielt die WSPI Wolgast von der Rettungsleitstelle Vorpommern - Greifswald Kenntnis darüber, dass im Bereich der Peene, km 70,5 - auf Höhe von Priemen, ein medizinischer Notfall auf einem Hausboot besteht. Kollegen der WSPI Wolgast waren unmittelbar in der Nähe auf Bootsstreife und unterstützten die Rettungsmaßnahmen vor Ort durch den Transport des Rettungsdienstes vom Ufer zum Hausboot und zurück. Ein 11-jähriges Mädchen hatte während des Badens in der Peene, nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Kind, Atemprobleme und musste vor Ort auf dem Hausboot durch den Rettungsdienst behandelt werden. Das Mädchen wurde mit dem Verdacht auf ein Brustkorbtrauma in Begleitung ihrer Mutter in das Klinikum nach Greifswald verbracht.

