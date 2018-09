Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern / LWSPA M-V: ...

LWSPA M-V: Urlauber durch die Wasserschutzpolizei aus dem Schweriner See gerettet

Schwerin - Am Montagnachmittag konnte durch das schnelle und umsichtige Handeln der Polizeibeamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin ein Urlauber aus dem Schweriner Außensee gerettet werden. Den Polizeibeamten fiel ein vor Anker liegendes, unbesetztes Anglerboot mitten auf dem Schweriner Außensee, zwischen der Insel Lieps und der Ortschaft Flessenow, auf. An Bord befanden sich diverse persönliche Gegenstände, so dass davon ausgegangen werden musste, dass der Inhaber über Bord gegangen ist. Das eingesetzte Schlauchboot konnte nach kurzer Suche einen 69-jährigen Urlauber aus Sachsen treibend vor der Insel Lieps ausmachen und aus dem See retten. Der Verunfallte, der glücklicherweise eine Rettungsweste trug, trieb nach eigenen Angaben bereits eine Stunde im Wasser und war zuvor aus unbekannter Ursache über Bord gegangen. Er war völlig erschöpft und unterkühlt. Daher übergaben die eingesetzten Kräfte den verunglückten Angler in Bad Kleinen an den RTW. Aufgrund des Gesundheitszustandes musste der Urlauber ins Klinikum Schwerin verbracht werden.

