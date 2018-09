Landgericht in Rotterdam erkennt Zuständigkeit für Wertpapierbetrugsverfahren gegen Petrobras an

Am 23. Januar 2017 leitete die Stichting Petrobras Compensation Foundation (die „Stiftung”) eine internationale Sammelklage für Petrobras-Anleger ein, die Petrobras-Wertpapiere außerhalb der USA erwarben und infolge des Betrugs, der im Rahmen der Operation „Lavo Jato“ ( „Autowäsche”) in dem brasilianischen Petrochemie-Unternehmen, dem damals fünftgrößten Unternehmen der Welt, durchgeführten Ermittlungen aufgedeckt wurde, Schäden erlitten.

Anfang dieses Jahres meldete Petrobras einen Vergleich in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar in den USA, bei dem Petrobras-Anleger, die in Brasilien oder über verbundene Märkte in Europa handelten, leer ausgingen.Dass das niederländische Gericht sich für zuständig erklärt hat, ist ein bedeutender Schritt in dem Bemühungen der Stiftung um Schadensersatz für Petrobras-Anleger.

Die Stiftung, die die Streitsache führt, wird stark von institutionellen Anlegern aus aller Welt unterstützt, darunter Anleger in den USA, Großbritannien, Brasilien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, nordischen Ländern, Südkorea, Japan und anderen Ländern. Die Verluste einzelner institutioneller Anleger belaufen sich auf Millionen, mehreren zehn Millionen und in einigen Fällen auf fast 100 Millionen Euro.

Weitere Informationen über das Gerichtsverfahren finden Sie www.pbcompensation.com. Die SPCF betraute die International Securities Associations & Foundations Management Company (ISAF) mit der Koordinierung aller Verwaltungsangelegenheiten mit Anlegern, darunter die Finanzierung der Prozesskosten, damit Anleger sich auf Erfolgsbasis ohne Vorabkosten der Klage anschließen können. Weitere Informationen über ISAF finden Sie unter www.isafmanagement.com

Schadensanspruchsanalyse und Schadenbearbeitung. Battea Class Action Services, LLC, ein bei der Einreichung von Sammelklagen für Wertpapierschadensersatzansprüche international führendes Unternehmen, ist für Erhebungen von Kundendaten und der Bearbeitung und Validierung von Anlegerverlusten gewonnen worden. Weitere Informationen über Battea finden Sie unter www.battea.com

Stichting Petrobras Compensation Foundation - P.O. Box 8808 - 5605 LV Eindhoven - die Niederlande

