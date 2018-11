18.11.2018 - 17:20 Uhr Last night of the Brits: Oh Britannia, Britannia rules the „what“?

Das muss man den Bewohnern der britischen Inseln lassen. Sie bringen über eine Abstimmung die europäischen Probleme auf den Punkt. Dazu sollte man sich nur das Papier von fast 600 Seiten vor Augen halten, das zwischen der Tory-Regierung und Brüssel ausgehandelt worden ist. Den vollständigen Artikel auf rian.ru lesen. Zum Nachrichtenüberblick