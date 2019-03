Laura Dahlmeier versteigert zur Biathlon-WM ein Teil ihres Goldgewehrs / Die siebenfache Weltmeisterin ruft für den guten Zweck zum Mitbieten auf

Baden-Baden - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Zum Start der Biathlon-WM trennt sich Laura Dahlmeier für den guten Zweck von ihrem persönlichsten Andenken an ihre erfolgreichste Saison vor ...

Baden-Baden -

Zum Start der Biathlon-WM trennt sich Laura Dahlmeier für den guten Zweck von ihrem persönlichsten Andenken an ihre erfolgreichste Saison vor zwei Jahren. Unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigert Deutschlands beste Biathletin den originalen Gewehrschaft, mit dem sie unter anderem fünf WM-Goldmedaillen gewann. Dahlmeier ruft ihre Fans dazu auf, mitzubieten, denn der Erlös kommt ohne Abzug ihrem Herzensprojekt, der Initiative Oberland, zugute: "Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Versteigerung so viel Herz und Leidenschaft reinlegt wie ich in die Rennen, die ich mit dem Gewehr gemeinsam bestritten habe. Ich freue mich auf die Aktion, ich hoffe, ihr werdet ganz, ganz fleißig mitbieten, mitsteigern, damit wir möglichst viel Geld zusammenbekommen."

Dahlmeier ist nicht die einzige Wintersportlerin, die sich derzeit bei United Charity für die gute Sache einsetzt: Zahlreiche Skistars versteigern persönliche Gegenstände auf dem Auktionsportal, darunter auch Skirennläufer wie Dominik Paris, Marcel Hirscher und Viktoria Rebensburg. Wintersportfans finden alle aktuellen Versteigerungen unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Wintersport.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als acht Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

