Le Défilé L'Oréal Paris: Erstes exklusives Bildmaterial von der Beauty- und Fashion-Show auf der Seine

Im Rahmen der Paris Fashion Week 2018 veranstaltete L'Oréal Paris gestern seine erste Runway-Show auf der Seine. Internationale Markenbotschafter wie Eva Longoria, Thylane Blondeau, Elle Fanning, Doutzen Kroes, Stefanie Giesinger und Nikolaj Coster-Waldau präsentierten die neusten Fashion- und Beauty-Trends auf dem spektakulären Laufsteg. Ein modisches Mega-Ereignis, das Beauty in ihrer ganzen Vielfalt feierte und für alle offen stand.

Le Défilé L'Oréal Paris verwandelte das Seineufer in eine wahre Beauty- und Fashion-Zone und stieß damit auf großes Publikumsinteresse. Jede Menge Zuschauer versammelten sich, um Markenbotschafter und Models auf dem Catwalk übers Wasser laufen zu sehen.

Ein schwimmender 60-Meter-Laufsteg hielt den Verkehr auf der Seine für die Dauer der Show an und brachte das symbolische Herz von Paris vorübergehend zum Stillstand. Um auch andere Teile der Welt an diesem einzigartigen Runway teilhaben zu lassen, wurde Le Défilé L'Oréal Paris live in 30 Länder übertragen.

Unter dem folgenden Link können Sie erstes Bildmaterial der Catwalk-Show Le Défilé L'Oréal Paris herunterladen: https://bit.ly/2zHFygo

Das Material steht Ihnen unter Angabe des jeweiligen Bildcredits zur kostenlosen redaktionellen Verwendung zur Verfügung.

