LEG Immobilien AG, DE000LEG1110

LEG Immobilien AG: Wechsel im Vorstandsvorsitz und im COO-Ressort zum 1. Juni 2019

Der Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG hat in der heutigen Sitzung Lars von Lackum (aktuell Chief Digital Officer, CDO, 43 Jahre) zum Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer, CEO) mit Wirkung ab 1. Juni 2019 bestellt. Gleichzeitig haben sich der Aufsichtsrat und Thomas Hegel, Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer, CEO) der LEG Immobilien AG, darauf verständigt, dass Thomas Hegel (im April 63 Jahre) mit Abschluss der nächsten Hauptversammlung am 29. Mai 2018 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Nach 13 Jahren an der Spitze des Unternehmens hat sich Thomas Hegel in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat auf diese frühzeitige interne Nachfolgelösung verständigt.

Darüber hinaus wurde das Vorstandsressort mit Verantwortung für das operative Geschäft (Chief Operating Officer, COO) neu besetzt. Der Aufsichtsrat hat Dr. Volker Wiegel (42 Jahre) mit Wirkung ab 1. Juni 2019 mit einer Amtszeit von drei Jahren zum neuen Mitglied des Vorstands (COO) bestellt. Seit 2013 war Dr. Volker Wiegel, Jurist und Diplom-Volkswirt, bei der LEG Immobilien AG als General Counsel tätig und hat den Bereich Recht, Struktur und Organisation aufgebaut, der maßgeblich für die Weiterentwicklung der operativen Prozesse verantwortlich ist. Vor seinem Einstieg bei der LEG war Dr. Volker Wiegel bei der internationalen Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell LLP tätig.

Kontakt: Burkhard Sawazki Head of Investor Relations & Strategic Business Analysis LEG Immobilien AG Tel. +49 (0)211/4568-204

10.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien AG Hans-Böckler-Straße 38 40476 Düsseldorf

Deutschland Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0 Fax: +49 (0) 211 / 4568 - 261 Internet: www.leg.ag ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

785763 10.03.2019 CET/CEST