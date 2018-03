Leichte Entspannung beim Tanken im Februar / Benzin und Diesel günstiger als im Vormonat / Ölnotierungen deutlich niedriger

München - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Tanken war im Februar etwas günstiger als im Vormonat - das zeigt die monatliche ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,342 ...

Tanken war im Februar etwas günstiger als im Vormonat - das zeigt die monatliche ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,342 Euro, gegenüber dem Januar ist dies ein Minus von 1,3 Cent. Etwas stärker war der Preisrückgang bei Diesel: Für einen Liter mussten die Autofahrer im Mittel 1,187 Euro bezahlen. Im Januar kostete Diesel noch 2,2 Cent mehr.

Teuerster Tag zum Tanken war bei beiden Sorten der 4. Februar. Da lag der durchschnittliche Preis für Diesel bei 1,210 Euro. Super E10 kostete im Tagesmittel 1,365 Euro. Am preiswertesten war Tanken am 21. Februar: Diesel kostete an diesem Tag 1,164 Euro, Super E10 1,320 Euro. Damit war der 21. Februar auch der bislang günstigste Tanktag des Jahres.

Hauptursache der aus Autofahrersicht erfreulichen Preisentwicklung ist der deutliche Rückgang des Rohölpreises im Februar. Während im Januar die Notierungen bei Brent-Öl zeitweise über 70 Dollar pro Barrel lagen, fielen sie Mitte Februar kurzfristig sogar auf knapp 62 Dollar.

Auskunft über die aktuellen Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen gibt es zudem unter www.adac.de/tanken.

