Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit besetzt Vorstandsressort Operations neu

Leifheit besetzt Vorstandsressort Operations neu Nassau, 10. September 2018 - Der Aufsichtsrat der Leifheit AG hat das Vorstandsressort Operations personell neu besetzt und Igor Iraeta Munduate (44) ab 1. November 2018 zum Mitglied des Vorstands (COO) bestellt. Er wird im Vorstand für Einkauf, Produktion, Logistik und Entwicklung verantwortlich sein. Herr Iraeta Munduate übernimmt damit die Verantwortungsbereiche von Ansgar Lengeling, der im April dieses Jahres aus dem Vorstand ausgeschieden ist.

"Wir freuen uns, angesichts der hohen Bedeutung der Supply Chain einen ausgewiesenen Experten mit breiter, internationaler Erfahrung als Vorstand für Leifheit gewinnen zu können", so Helmut Zahn, Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG.

Igor Iraeta Munduate war zuletzt als Chief Technical Officer & Senior Executive Operations bei der Igus GmbH beschäftigt, wo er den gesamten Bereich Operations, das Innovationsmanagement sowie Industrie 4.0 und IoT (Internet of Things) der Wertschöpfungskette verantwortete. Zuvor leitete er als technischer Geschäftsführer Entwicklung, Produktion und Qualitätsmanagement der Stoba Präzisionstechnik GmbH & Co. KG. Er bringt zudem langjährige Erfahrung in technischen Führungspositionen bei der Robert Bosch GmbH mit. Igor Iraeta Munduate hat ein Maschinenbaustudium an der Universidad de Navarra abgeschossen.

"Igor Iraeta Munduate bringt viel Erfahrung in den Aspekten des Lean Managements, der Industrie 4.0 und der Digitalisierung mit und damit hervorragende Voraussetzungen, um unsere Supply Chain strategisch weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm im Vorstand" sagt Thomas Radke, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG.

Der Vorstand der Leifheit AG besteht damit ab 1. November aus Thomas Radke (CEO), verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Personal/Recht/IP sowie die Geschäftsbereiche Herby und Birambeau, Ivo Huhmann (CFO), der neben seiner Verantwortung für Finanzen, Controlling und Geschäftsprozesse/IT das Wachstum von Leifheit in der Vertriebsregion Asien intensivieren wird, sowie Igor Iraeta Munduate (COO), der die Bereiche Einkauf, Produktion, Logistik und Entwicklung verantwortet.

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de.

