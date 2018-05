Leistungsstarke neue LINE-X Schutzbeschichtung für die Abdichtung von Betondächern und -flächen erhält die offizielle europäische Baustoffzertifizierung

- Die Europäische Technische Bewertung zertifiziert XS-101 EU als EU-zugelassenen Baustoff für die Abdichtung von Betondächern/-flächen. - XS-101 EU ist in 28 verschiedenen Ländern in ganz Europa erhältlich und für mindestens 10 Jahre wasserdichten Schutz zertifiziert. - Beständig gegen ...

- Die Europäische Technische Bewertung zertifiziert XS-101 EU als EU-zugelassenen Baustoff für die Abdichtung von Betondächern/-flächen.

- XS-101 EU ist in 28 verschiedenen Ländern in ganz Europa erhältlich und für mindestens 10 Jahre wasserdichten Schutz zertifiziert.

- Beständig gegen aggressive Chemikalien, Witterungseinflüsse und Alterung

Amsterdam - LINE-X (http://www.linex.com/) - ein weltweit führendes Unternehmen für extrem leistungsfähige Schutzbeschichtungen mit firmeneigenen Technologien - hat gerade einen Meilenstein erreicht und die Europäische Technische Bewertung ETAG 005 Teil 6 des Deutschen Instituts für Bautechnik, der Zulassungsstelle für Bauprodukte der Europäischen Organisation für Technische Bewertung (ETOA), erhalten.

- Die ETAG 005 Teil 6 zertifiziert LINE-X XS-101 EU (http://line-x.co.uk/applications/) als zugelassenes Abdichtungssystem für Dachflächen gegen das Eindringen von atmosphärischem Wasser. Sie zertifiziert XS-101 EU als geeignetes Produkt für komprimierbare Untergründe wie Dämmplatten und nicht komprimierbare Untergründe wie Stahl und Beton. - Wie alle Schutzmittel von LINE-X bildet XS-101 EU eine mechanische Verbindung mit dem Beton oder einer anderen Oberfläche, um eine wasserdichte Abdichtung zu schaffen. Darüber hinaus verfügt XS-101 EU über spezielle Dehnungseigenschaften, um bei bis zu 400 Prozent seiner ursprünglichen Größe flexibel zu bleiben. Dadurch kann XS-101 EU über Risse und Dehnungsfugen gesprüht werden, um eine Verschiebung und Ausdehnung des Betons ohne Beeinträchtigung seiner Wasserdichtigkeit zu ermöglichen, was bei bestimmten anderen Abdichtungsmitteln nicht möglich ist.

Weitere Besonderheiten von XS-101 EU:

- Natürliche Flammwidrigkeit und Feuerwiderstandsfähigkeit nach Europäischer Norm Cfl-s1 - Hervorragende Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und niedrige Temperaturen - Schnell aushärtende Masse - belastbar in ca. einer Stunde nach dem Auftragen - Hohe natürliche Hydrolyse- und Alterungsbeständigkeit - Erhältlich in verschiedenen Farben zur Anpassung an die Gebäudeästhetik - Komplette Bauwerksabdichtung für "Hinterschnitte" und komplexe Formen, wie sie in der heutigen Architektur häufig vorkommen.

Professionelle LINE-X-Anwender müssen die Mischung mit einer Schichtdicke von 2 bis 2,5 mm aufsprühen, um die im ETAG 005 Teil 6 beschriebenen Zertifizierungsstandards zu erfüllen. Nach dem Auftragen hat die Schutzmasse eine erwartete Lebensdauer von mehr als 10 Jahren.

"LINE-X Beschichtungen werden weltweit in den anspruchsvollsten Szenarien eingesetzt, die einen extremen Schutz vor zahlreichen möglichen Arten von Schäden erfordern - und wir sind begeistert, diese Technologie mit der europäischen Gemeinschaft durch unsere Zertifizierung für XS-101 EU teilen zu dürfen", sagte Dennis Weese, Präsident von LINE-X. "Damit erhalten Bauherren und Bauunternehmen die Gewissheit, dass sie ein Abdichtungsprodukt von Weltklasse verwenden, das nicht nur hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen bietet, sondern auch die sehr strengen europäischen Normen für Bauprodukte erfüllt."

Hergestellt in Europa, ist XS-101 EU in 28 verschiedenen Ländern erhältlich und mit der Zertifizierung ETAG 005 Teil 6 kann die Schutzschicht als Komplettlösung für Dachanwendungen breiter eingesetzt werden.

