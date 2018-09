Les favoris des clients 2018 : les marques les plus populaires sur les réseaux sociaux

Hamburg - - Indication: Des images peuvent être téléchargées sous: http://www.presseportal.de/bilder - Ces marques sont très appréciées des clients pour leur service, leur qualité et leur prix : Vodafone est l'opérateur mobile le plus populaire sur les réseaux ...

Ces marques sont très appréciées des clients pour leur service, leur qualité et leur prix : Vodafone est l'opérateur mobile le plus populaire sur les réseaux sociaux, Aldi figure désormais au premier rang des détaillants alimentaires et la Deutsche Post est leader dans le domaine du packaging et de la logistique. news aktuell, une filiale de la dpa, et Faktenkontor ont évalué plus de 53 millions de contributions sur les réseaux sociaux sur 3 000 marques pour l'enquête « Les favoris des clients », afin d'identifier les marques les plus populaires dans 20 secteurs différents.

Les réponses ont été évaluées dans les catégories prix, service, qualité et notoriété. L'analyse a pris en compte aussi bien la fréquence que le ton des contributions sélectionnées. L'évaluation des réponses des clients est basée sur les données de l'outil de surveillance de sites web Ubermetrics, qui surveille 350 millions de sources en ligne en allemand. L'analyse en elle-même a été effectuée par Valuescope à l'aide d'intelligence artificielle. C'est la quatrième fois que news aktuell et Faktenkontor réalisent une enquête sur les marques les plus populaires sur les réseaux sociaux. Quelque 53 millions de réponses de clients réparties sur 3 000 marques entre juin 2017 et mai 2018, ont été évaluées pour l'étude actuelle.

Les favoris des clients dans 20 secteurs en Allemagne :

Fabricants automobiles : Aston Martin Équipements pour bébés et jeunes enfants : windeln.de Produits diététiques : formoline Parcs de loisirs : Landal GreenParks Hôtels : Steigenberger Hygiène et soins corporels : Biorepair Meubles de cuisine : Schmidt Détaillants alimentaires : Aldi Alimentation : Zentis Vêtements sur mesure : tailorjack Vendeurs de matelas : Dänisches Bettenlager Communication mobile : Vodafone Mode et art de vivre : Ulla Popken Packaging et logistique : Deutsche Post Jeux PC et par navigateur : Electronic Arts Services de livraison de pizzas : Smiley's Réseaux sociaux : YouTube Boissons non alcoolisées : hohes C Internet : Google Fabricant d'outils : Hilti

