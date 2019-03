Lewandowski: Bayern brauchen keinen neuen Stürmer

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski sieht für die Verpflichtung eines zweiten Top-Stürmers im kommenden Sommer keine Notwendigkeit.

"Wir haben auch jetzt schon Möglichkeiten, um mir eine Pause zu geben, mit Thomas Müller und Serge Gnabry. Sie können beide auch in der Spitze spielen", sagte er der "Welt am Sonntag".

Angst vor Überlastung habe er nicht. "In der vergangenen Saison habe ich mehrfach Pausen bekommen, und im Nachhinein muss ich sagen, dass sie mir gar nicht so gutgetan haben", sagte der 31-Jährige und fügte an: "Ich habe meinen Rhythmus verloren. Es waren vielleicht zu viele Pausen, es war keine perfekte Lösung. Ich spiele gern jedes Spiel." Nach dem Verkauf von Sandro Wagner in der Winterpause haben die Münchener außer Lewandowski keine nominelle Sturmspitze mehr. Seit Wochen halten sich Gerüchte, im Sommer könnte Leipzigs Timo Werner zum deutschen Fußball-Rekordmeister wechseln.

