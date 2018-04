30.04.2018 - 04:31 Uhr LG Electronics Inc. -- Moody's: LG Electronics' rating unaffected by acquisition of ZKW (Korean)

, LG ; ' ZKW ' Gloria TsuenVice President - SeniorAnalystCorporate Finance GroupMoody's Investors ServiceHong Kong Ltd.24F One Pacific Pl.88 Queensway Hong KongJOURNALISTS 852-3758-1350Client Service 852-3551-3077 Den vollständigen Artikel auf finanzen.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick