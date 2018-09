Li Huo, Managing Director von Huobi Capital, referierte über Blockchain-Regulierung auf der Dezentral 2018

Berlin - Am 6. September besuchten über 1.000 Blockchain-Experten, Investoren und Enthusiasten aus 30 Ländern und Regionen die Dezentral-Konferenz in Berlin, Deutschland. Der Managing Director von Huobi Capital, Li Huo, hielt während der Veranstaltung eine programmatische Rede. Außerdem ...

Berlin - Am 6. September besuchten über 1.000 Blockchain-Experten, Investoren und Enthusiasten aus 30 Ländern und Regionen die Dezentral-Konferenz in Berlin, Deutschland. Der Managing Director von Huobi Capital, Li Huo, hielt während der Veranstaltung eine programmatische Rede. Außerdem führten mehr als 40 Referenten weitreichende Diskussionen über die derzeitige Situation der Blockchain-Märkte in Deutschland und in der Welt, die Entwicklung der Blockchain-Technologie, die Investitions- und Finanzierungsseite der Blockchain-Branche und die Entwicklung und Regulierung des Markts für Kryptowährung.

Die Konferenz deckte Themen zu allen Aspekten der Branche ab, von nationalen Regulierungen über den Aufbau und die Entwicklung der zugrundeliegenden Architektur bis hin zu Blockchain-Technologieanwendungen und Innovationen.

In seinem Hauptvortrag sprach Li Huo über die turbulenten fünf Jahre in der chinesischen Krypto-Landschaft. Er blicke mit Optimismus in die Zukunft und sei davon überzeugt, dass nur eine bessere Regulierung zu einer besseren Entwicklung der Blockchain-Branche führen könne. Ferner zeigte er Bereiche zur Zusammenarbeit im Krypto-Bereich zwischen China und Europa auf.

Huobi Capital ist eine der zentralen Untermarken der Huobi Group und fokussiert sich auf Risikokapitalinvestment in der Blockchain-Branche. Bei Huobi Capital ist man davon überzeugt, dass Blockchain-Technologie nicht nur ein Mittel zur Kostenkontrolle und Effizienzverbesserung ist, sondern auch ein soziales Instrument, um produktive Beziehungen wieder aufzubauen und Vertrauen zu bilden. Huobi Capital hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entrepreneure im Krypto-Bereich zu ermitteln und in ihre innovativen Projekte zu investieren, um deren Wachstum zu fördern.

Seit seiner Etablierung im September hat sich Huobi Capital auf Risikokapitalinvestment im Krypto-Bereich konzentriert. Das Unternehmen hat in über 45 Projekte in neun verschiedenen Branchen und sieben unterschiedlichen Ländern investiert, mit Schwerpunkt auf Investition in die öffentliche Blockchain und FOF-Projekte. Bekannte Projekte, in die Huobi Capital investiert hat, sind u. a. Blockstack, Thunder Token, ONTology, Aelf, Theta, Origo Network, Nervos, Oasis etc.

