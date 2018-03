LIAF: Fachleute im Europäischen Parlament - E-Zigaretten könnten potenziell einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit in Europa haben

Die LIAF – Lega Italiana Anti Fumo (Italienisches Bündnis gegen das Rauchen) gibt folgende Erklärung ab:

Im Verlauf der Diskussion, in der führende Wissenschaftler die neuesten Erkenntnisse zu E-Zigaretten vorlegten, wurde deutlich, dass sich die öffentliche Gesundheit zunehmend von der Empfehlung „aufhören oder sterben“ ab- und einer Strategie zur Schadensreduzierung zuwendet.

„Ich freue mich, dass das Parlament auf diese wichtige Frage der öffentlichen Gesundheit aufmerksam gemacht wurde. Heute haben wir die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien und Forschung bei einem Rundtischgespräch mit hochrangigen Fachleuten zur Kenntnis genommen. Diese haben uns die Vorteile elektronischer Zigaretten und die potenziellen Vorteile für die öffentliche Gesundheit veranschaulicht, die diese Produkte gegenüber herkömmlichen Zigaretten aufweisen. Als Entscheidungsträger müssen wir diese Ergebnisse in Betracht ziehen, alle an diesem Prozess beteiligten Parteien einbeziehen und diesen innovativen Produkten ein klar reguliertes Umfeld bieten“, erklärte Giovanni La Via, Abgeordneter des Europäischen Parlaments.

Die in der Diskussion präsentierten Forschungsergebnisse zeigen, dass E-Zigaretten eine maßgebliche Rolle spielen, wenn es darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ebenso wurde nachgewiesen, dass keine schlüssigen Beweise vorliegen, die die Befürchtungen hinsichtlich eines „Einstiegseffekts“ untermauern. Im Gegenteil, das Rauchen sei unter Jugendlichen in Ländern, wo E-Zigaretten unterstützt werden, sogar rückläufig.

„Es liegen derzeit keine Beweise vor, dass E-Zigaretten die Bemühungen um eine Reduzierung des Rauchens unter Jugendlichen in Europa unterminieren. Es ist wichtig, dass unbegründete Ängste bezüglich des ,Einstiegseffekts‘ nicht von dem positiven Beitrag ablenken, den E-Zigaretten leisten können, um Rauchern beim Abgewöhnen behilflich zu sein. In Großbritannien, wo E-Zigaretten besonders beliebt sind, ist die Zahl der jugendlichen Raucher weiterhin rückläufig“, so Professor Linda Bauld, University of Stirling.

„Die EU muss mit der Wissenschaftlergemeinschaft zusammenarbeiten, um einen faktengestützten Ansatz sicherzustellen, der eine Strategie zur Schadensreduzierung zum Wohle aller Bürger Europas fördert. Dies ist eine Chance, die Europa bisher versäumt hat. Hier bietet sich der Gesellschaft eine Gelegenheit, eines der schwerwiegendsten Probleme der öffentlichen Gesundheit in Europa zu bekämpfen. Es ist erfreulich, dass ein zunehmender politischer Wille zur Veränderung auf diesem Gebiet zu beobachten ist“, sagte Professor Riccardo Polosa, Universität Catania.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180320006666/de/