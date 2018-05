Liebe dich, Frau und erkenne die Urkraft deines YIN!

Frauen leben in einer großteils männlichen Umwelt. Während aber Männer gelernt haben, sich in dieser Welt durchzusetzen, wenn es sein muss auch mit dem Ellbogen, sind Frauen eher defensiv eingestellt. Mit ihrem Ansatz hat Daniela Hutter ein Prinzip für den Weg aus dieser selbst gewählten Defensive entwickelt: das YIN-Prinzip. Durch ein emotionales und durchaus Mut bringendes Coaching hat sie damit viele Frauen auf ihrem ganz eigenen Weg unterstützt. Hutter bringt Frauen dazu, sich selbst als Wesen mit starken sinnlichen Fähigkeiten wahrzunehmen. Die Mentorin macht Frauen auf ihre weibliche Seele aufmerksam. Daniela Hutter hat sich auf ein Coachings für Frauen spezialisiert. Mit ihrer Online-Akademie wirkt sie als Frauen-Motivator und bietet auf http://www.danielahutter.com alles, was den weiblichen YIN-Faktor zu steigern vermag.

"This is a man's world"

So gut wie alle Bereiche unserer Welt sind männlich geprägt. Das führt bei vielen Frauen nicht nur zu Verunsicherungen über die eigene Rolle in dieser Welt. Auch alltägliche Benachteiligungen gehören in unserer Welt für Frauen zum Alltag. Daniela Hutter: "Aber nur, weil in einer männlichen Welt viele weibliche Eigenschaften abgewertet werden, sollten diese nicht verleugnet werden. Das Gegenteil ist der Fall: Die Bejahung des eigenen Daseins als Frau entwickelt weibliche Eigenschaften als positive Stärken - auch und gerade mit ihnen können Frauen einen authentischen Weg beschreiten und sich selbst durchsetzen."

Frauen müssen ihr YIN und ihre Emotionen richtig einsetzen

Dynamik, Körper und Emotionen sind wichtige Sensoren für den richtigen Lebensweg. Neben einem vielfältigen Seminarangebot bietet Hutter auch eine Online-Akademie an. Das Coaching, das sich bewusst an Frauen richtet, kann dabei flexibel von zu Hause aus wahrgenommen werden. Auf dem Gebiet des Online-Angebots gehört Hutter zu den Pionierinnen und kann heute auf eine große Erfahrung zurückblicken.

Weitere Informationen zum Angebot der erfahrenen Frauen-Motivatorin Daniela Hutter finden sich in Ihrem Buchbestseller "Das YIN-Prinzip - entdecke deine weibliche Essenz" oder auf der Homepage http://www.danielahutter.com . Auf dem Gebiet des ganzheitlichen Frauen-Coachings nach dem YIN-Prinzip ist Hutter eine der wichtigsten Beraterinnen.

