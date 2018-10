Life Biosciences erwirbt Lua mit bahnbrechender KI-basierter Gesundheitsplattform

Life Biosciences gab heute den Kauf der Kommunikations- und Technologieplattform Lua bekannt. Mit diesem kühnen Schritt will Life Biosciences die Entwicklung einer eigenen Plattform auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) fördern, um die Forschung nach neuartigen Therapien, Technologien und Arzneimittel zur Bekämpfung der altersbedingten Beeinträchtigungen (ARD) zu beschleunigen. Life Biosciences ist das erste und größte Biotech-Unternehmen, das altersbedingte, gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht als verschiedene unabhängige Ereignisse und Bedingungen, sondern ganzheitlich als systemischen Zusammenbruch des Körpers betrachtet.

Dieses Konzept soll alle Forschungsaktivitäten von Life Biosciences in Bezug auf eine bessere und schnellere Entwicklung von Arzneimitteln und anderen Behandlungsmethoden unterstützen. Damit verfolgt Life Biosciences das Ziel, Menschen und ihren Haustieren zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen. Das Lua-Modell der direkten Patientenkommunikation wird bereits von anspruchsvollen Gesundheitsdienstleistern wie Aces ABA, Hospice Partners of America und The Ensign Group eingesetzt.

„Unsere Tochtergesellschaften werden von den namhaftesten Wissenschaftlern der Welt im Bereich der altersbedingten Beeinträchtigungen und Langlebigkeit geleitet“, erklärte Tristan Edwards, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Life Biosciences. „Ihre Arbeit wird sich auf Humanstudien erstrecken, daher freuen wir uns sehr über den Erwerb der leistungsstarken Lua-Plattform. Sie wird jedem unserer Unternehmen als bewährtes System für die Kommunikation in einer HIPAA-konformen Umgebung zur Verfügung stehen und ihnen optimale Interaktivität über eine komfortable Benutzeroberfläche bieten.“

– Lua: Vernetzte Plattform –

„Wir freuen uns, Mitglied der Life Biosciences-Familie zu werden“, erklärt Michael DeFranco, Mitbegründer von Lua. „Der Fokus von Lua, durch direkte Kommunikation zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten optimale Ergebnisse zu erzielen, deckt sich perfekt mit dem Engagement von Life Biosciences für ein gesünderes und längeres Lebens. Durch Schaffung eines Feedback-Kreislaufs in Echtzeit wollen wir Wissenschaftlern in klinischen Studien datenbasierte Erkenntnisse vermitteln, die zuvor nicht möglich waren. Wir sind überzeugt, dass unsere an den Verbraucher gerichtete Technologie das Potenzial hat, letztendlich das Leben von Menschen und Tieren, wie wir es kennen, zu verändern.“

Das 2010 gegründete Unternehmen Lua wird weiterhin von seinen Mitbegründern DeFranco und Jason Krigsfeld als eigenständiges Unternehmen geführt. Neben der zentralen Rolle im Gesundheitswesen steht die Lua-Plattform auch Unternehmenskunden aus den Bereichen Finanzdienste, Gaststättengewerbe und Veranstaltungsplanung zur Verfügung. Ihre intuitive Echtzeitarchitektur ermöglicht team- und kundenbasierte Kommunikation.

Nick Ventresca, Chief Technology Officer von Life Biosciences erklärte: „Alle Entwicklungen von Arzneimitteln basieren auf der umsichtigen Nutzung von Daten und Informationen unter Wahrung des Datenschutzes. Wir wollen die Lua-Plattform nicht nur für die Entwicklung von Arzneimitteln nutzen, sondern in Zukunft dafür einsetzen, Informationen sicher an Patienten und Pflegekräfte überall auf der Welt übermitteln zu können.“

– Übersicht Life Biosciences –

Life Biosciences wurde 2017 von David Sinclair, Ph.D., einem Professor der Abteilung für Genetik an der Harvard Medical School, und Tristan Edwards gegründet, der nach einer äußerst erfolgreichen Karriere als institutioneller Anleger für verschiedenste Vermögensklasse in seiner zweiten Lebenshälfte die innovative Struktur von Life Biosciences entwickelte.

Das neuartige Geschäftsmodell der Tochtergesellschaften von Life Biosciences sorgt für das solide Forschungsökosystem, das zum Erreichen der Führungsposition in der Branche auf Basis von zwei Investitionsstrategien erforderlich ist. Die erste Strategie beinhaltet die Gründung neuer Unternehmen, um die Forschungsaktivitäten visionärer Wissenschaftler überall auf der Welt zu fördern. Gemäß der zweiten Strategie investiert Life Biosciences in andere richtungweisende Firmen und bietet ihnen die für die Maximierung ihres Potenzials erforderlichen Ressourcen.

Neben Lua arbeiten sechs Tochtergesellschaften eigenständig und gemeinschaftlich innerhalb der wissenschaftlichen Umgebung von Life Biosciences. Das Dachunternehmen bietet den Tochtergesellschaften die für die Maximierung des menschlichen Potenzials erforderlichen Ressourcen. Dazu zählen die KI-basierte Daten- und Kommunikationsplattform von Lua, erfahrenes Management, Know-how im Bereich der Arzneimittelentwicklung und ein 25.000 Quadratfuß (ca. 7.620 Quadratmeter) großes, ultramodernes Vivarium, Roboter und eine Anlage zum Arzneimittel-Screening in Cambridge, Mass., ergänzt durch Labors und Niederlassungen auf vier Kontinenten.

Weitere Informationen über Life Biosciences erhalten Sie unter www.lifebiosciences.com.

