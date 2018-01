Life Radio setzt auf maßgeschneidertes E-Mail Marketing von eyepin

Damit die Hörerinnen und Hörer von Life Radio Oberösterreich künftig mit individuell angepassten Informationen versorgt werden, die ihren Interessen noch genauer entsprechen, setzt der private Hörfunksender bei der Kommunikation von Events und Gewinnspielen ab sofort auf die umfassende Marketing Suite des Wiener Softwareanbieters eyepin. Besonders durch das integrierte digitale Assistenzsystem Lynn für den automatisierten E-Mail-Versand verspricht sich Life Radio, neue Potenziale auszuschöpfen.

Wien/Linz (pts008/16.01.2018/09:00) - Damit die Hörerinnen und Hörer von Life Radio Oberösterreich künftig mit individuell angepassten Informationen versorgt werden, die ihren Interessen noch genauer entsprechen, setzt der private Hörfunksender bei der Kommunikation von Events und Gewinnspielen ab sofort auf die umfassende Marketing Suite des Wiener Softwareanbieters eyepin. Besonders durch das integrierte digitale Assistenzsystem Lynn für den automatisierten E-Mail-Versand verspricht sich Life Radio, neue Potenziale auszuschöpfen.

Im Bundesland ob der Enns ist Life Radio der am stärksten vertretene unter den Privaten im Hörfunk-Bereich. Fortan nutzt der oberösterreichische Sender die umfangreichen E-Mail- und Event-Marketing-Lösungen des Wiener Softwareanbieters eyepin und verfolgt dabei das Ziel, das Publikum noch gezielter mit Neuigkeiten rund um Events und Gewinnspiele zu versorgen. "Vor allem die selbstlernende Marketing-Automation-Lösung Lynn hat unseren Neukunden Life Radio von der Zusammenarbeit überzeugt. Denn Lynn ermöglicht es dank künstlicher Intelligenz, E-Mail-Kampagnen automatisiert nach Userverhalten auszusteuern und in Echtzeit die relevanten Inhalte an die richtigen Kontakte zu verschicken", erklärt eyepin-Geschäftsführer Franz J. Kolostori erfreut.

Gewinnspiel-Abwicklung in Echtzeit Für Life Radio sind Veranstaltungen und Gewinnspiele wirksame Schlüssel zu einer intensiveren Hörerbindung. Matthias Steinbrecher, verantwortlich für Digitale Medien bei Life Radio, sieht in der Nutzung der eyepin-Lösungen attraktive neue Möglichkeiten: "Besonders begeistert uns dabei jetzt schon, dass wir eyepin als zentrale Plattform nutzen können, auf der die Moderatorinnen und Moderatoren unsere Gewinnspiele live verwalten und abwickeln können", so Steinbrecher zur neu eingegangenen Kooperation zwischen dem Privatsender und dem Softwareanbieter.

Über eyepin: eyepin ist Softwareanbieter und Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Wien und Berlin. Die "eyepin Marketing Suite" umfasst derzeit acht Tools für E-Mail-Newsletter-Marketing, Eventmarketing, Marketing Automation, Landing Pages, Online-Umfragen, Gewinnspiele, mobile Kampagnen und Promotion Codes. Im Bereich Marketing Automation steuert das intelligente Assistenzsystem "Lynn" automatisierte, auf Userverhalten und kundenspezifische Interessen zugeschnittene Kampagnen in Echtzeit aus. Vorhandene Schnittstellen verbinden die Tools mit nahezu allen gängigen CRM-Lösungen. Im Eventmarketing wird mit der Event-Box "eyepinX" der gesamte Prozess vom Einladungs- bis zum Einlassmanagement inklusive Ticket-Scan und Badge-Druck am Veranstaltungsort angeboten. eyepinX verbindet Drucker und Scanner vor Ort kabellos und ohne Internetzugang und ist inklusive Endgeräten als Miet- oder Kaufversion erhältlich. Zudem bietet eyepin auch Konzeption, Kampagnenplanung sowie Kreativleistungen an. Vorhandene Gütesiegel und Zertifizierungen, wie z.B. durch die Certified Senders Alliance (CSA), garantieren die Einhaltung rechtlicher und technischer Standards sowie eine hohe Zustellqualität. Zu den Kunden zählen zahlreiche europäische Unternehmen und Organisationen, darunter T-Mobile, ProSiebenSat.1, das Bundesministerium der Finanzen oder Daimler. http://www.eyepin.com

Über Life Radio: Life Radio ist mit über 180.000 täglichen Hörern der reichweitenstärkste Privatradiosender in Oberösterreich. Der Regionalsender bietet ein Vollprogramm mit Musik, Moderation, Nachrichten, Sport, Wetter- und Verkehrsnachrichten mit einem Schwerpunkt auf Oberösterreich. Die Zielgruppe sind Hörer zwischen 14 und 49 Jahren. Seit Sendestart 1998 wird Life Radio von Geschäftsführer Christian Stögmüller geleitet. 50 Mitarbeiter senden täglich aus dem Studio in der Linzer Arkade am Taubenmarkt.

