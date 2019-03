Lifestyle Delivery Systems Inc., CA53224Y1043

Lifestyle Delivery Systems Inc. verkündet den Anfang der CSPA Groups 2019-Produktion der Vierten Generation CannaStripsTM

Vancouver, British Columbia, Kanada, 11. März 2019, Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE: LDS), (OTCQB: LDSYF), (Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT) ("LDS" oder das "Unternehmen") ist stolz bekanntzugeben, dass am Montag, den 11. März 2019, Lifestyle Delivery Systems vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaft CSPA Group Inc. mit der Produktion der vierten Generation CannaStripsTM für den kalifornischen Markt beginnt.

Die vierte Generation CannaStripsTM verfügt über einen verbesserten Geschmack und sogar über eine erhöhte Bioverfügbarkeit. Die neue Kalifornien-konforme Verpackung ist Ende letzter Woche eingetroffen. Das CSPA-Team hat an diesem Wochenende die Kalibrierungsausrüstung vorbereitet, um sich auf die Herstellung der heute geplanten 2019-CannaStripsTM-Produktlinie vorzubereiten.

Die anfängliche Produktlinie bietet den Kunden des Unternehmens drei Möglichkeiten, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen; wie folgt:

- 10mg THC Streifen ("strip");

- 10mg CBD Streifen mit weniger als 2% THC; und

- 10mg CBD/THC Streifen mit 80% CBD und 20% THC

Alle CBD-Versionen verfügen über ein vollständiges Spektrum an Cannabinoiden, Terpenen und Flavonoiden, um alle möglichen Entourage-Effekte zu fördern.

Der CEO des Unternehmens, Brad Eckenweiler, kommentierte: "Heute dürfte der wichtigste Meilenstein für LDS sein. Wir haben diese Reise vor einigen Jahren mit einer Mission begonnen, um Kindern zu helfen, die unter der Wirkung von Krebsbehandlungen leiden. Wir haben CannaStripsTM in der Hoffnung entwickelt, dass Cannabinoide helfen können, die Krebsbehandlungssymptome zu reduzieren, ohne dass Kinder rauchen oder Cannabis in den rauesten Formen zu sich nehmen. Das CannaStripsTM-Lieferungssystem ("delivery system") erreicht dieses Ziel nahtlos, ohne andere Personen zu verärgern oder zu beeinträchtigen, also diskret, schnell und geschmacksvoll." Herr Eckenweiler fährt fort: "Auf dieser Reise gab es viele Hindernisse, aber auch viele Enthüllungen. Wir finden weiterhin Elemente der Cannabispflanze, die offensichtliche Vorteile über die Schmerzunterdrückung und Entzündungshemmung hinaus bieten. Die Erforschung dieser möglichen Vorteile beginnt erst. Die vierte Generation von CannaStripsTM enthält allerdings bereits viele dieser Elemente. Eine Laborzertifizierung der Cannabinoide, Terpene und Flavonoide ist als Informationsbroschüre in jedem CannaStripsTM 10-Pack enthalten. Unsere Kunden werden immer die genauen Zutaten in ihren CannaStripsTM kennen, und wir würden es nicht anders wollen." Die CannaStripsTM-Produktlinie der vierten Generation wird im April 2019 in ganz Kalifornien erhältlich sein. Das Unternehmen wird die Aktionäre über die Fortschritte der CSPA Group in Bezug auf CannaStripsTM und Verfügbarkeit bei Einzelhändlern in Kalifornien auf dem Laufenden halten.

Über Lifestyle Delivery Systems Inc. Lifestyle Delivery Systems Inc. ist ein Technologie-Unternehmen, das seine Technologie an eine hochmoderne Produktions- und Verpackungsanlage in Süd-Kalifornien lizenziert. Die Unternehmenstechnologie produziert getränkte Streifen ("infused stips"), ähnlich wie Atemstreifen ("breath strips"), die nicht nur eine sicherere und gesündere Alternative zu jeder Form der Lieferung ("delivery") sind, sondern auch ermöglichen, ein breites Spektrum an Inhaltsstoffen, angefangen von nicht rezeptpflichtigen Medikamente bishin zu homöopathischem, nutrazeutischem, Vitaminen und Ergänzungsmitteln miteinzubeziehen. Die Technologie bietet einen neuen Weg zur akkuraten Dosierung und Sicherstellung der Reinheit ausgewählter Produkte. Vom Start bis zum Ende testet der Produktionsprozess, basierend auf der Unternehmenstechnologie, die Qualität und Zusammensetzung aller Inhaltsstoffe, die in jedem Strip enthalten sind, wodurch ein Liefersystem ("delivery system") resultiert, das sicher, konsistent und effektiv ist.

