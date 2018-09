Limelight Networks gelingt der Durchbruch bei interaktivem Realtime Video Streaming

Limelight Networks (Nasdaq: LLNW), ein weltweit führender Anbieter von Edge Cloud Services, stellte heute sein neues Produkt Limelight Realtime Streaming vor. Es ist die branchenweit erste, global skalierbare und subsekundenschnelle Live-Video-Streaming-Lösung, die von allen wichtigen Browsern und Geräten unterstützt wird. Der neue Service bietet außerdem integrierte Echtzeitdaten sowie interaktive Live-Online-Erlebnisse.

Limelight Realtime Streaming eliminiert diese Probleme, indem es Unternehmen ermöglicht, von überall aus in der Welt Live-Videos in weniger als einer Sekunde zu streamen. Dadurch kann Online-Zuschauern dasselbe Erlebnis geboten werden wie Fernsehzuschauern. Die neue Lösung nutzt das branchenübliche WebRTC-Videoformat sowie das globale Edge-Netzwerk von Limelight. So kann skalierbares Echtzeit-Videostreaming in Senderqualität angeboten werden, das über alle gängigen Webbrowser ohne spezielle Software oder Plugins abgerufen werden kann.

„Durch den neuen Service von Limelight können wir Zuschauern überall auf der Welt zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Video-Streaming in Echtzeit bieten. Videos mit einer Latenz von unter einer Sekunde zu streamen, ermöglicht es unseren Kunden, die Geschehnisse live, genau dann mitzuerleben, wenn sie tatsächlich stattfinden“, sagt Lukas Seiler, Managing Director Audivisual bei SportRadar, einem weltweit führenden Anbieter von Data Intelligence im Bereich Sport. [Zitat genehmigt.]

Limelight Realtime Streaming beseitigt nicht nur Streaming-Latenz, sondern erweitert auch die Geschäftsperspektiven bestehender und neuer Live-Videoanwendungen in Bereichen wie:

Live-Übertragung von sportlichen und anderen Ereignissen. Indem Live-Viewing zu einem interaktiven Gemeinschaftserlebnis wird, haben Sender nun zusätzliche Möglichkeiten, ihre Live-Video-Inhalte zu monetarisieren, indem sie Erlebnisse mit einem Mehrwert bieten, bei denen herkömmliche Fernsehsender nicht mithalten können. Online-Glücksspiel. Live-Glücksspielbetreiber können durch zusätzliche Möglichkeiten für Geldeinsätze in laufenden Spielen sowie eingeschränkte Möglichkeiten für betrügerische Aktivitäten ihre Produktivität und ihre Einnahmen steigern. Online-Gaming. Echtzeit-Video-Streaming und interaktive Datenfunktionen bieten ein intensiveres Spielerlebnis und eine Interaktionsplattform für wettbewerbsfähige Livespiele. Gesundheits- und Sozialwesen. Echtzeit-Video mit eingebetteten Daten ermöglicht zeitnahe Interaktionen zwischen Fachleuten in zeitkritischen Situationen und ermöglicht es ihnen, Updates und visuelle Informationen teamübergreifend auszutauschen, ohne sich auf proprietäre Geräte, Systeme und Formate zu verlassen. Viele weitere Bereiche, in denen Millisekunden in Video-Streaming-Anwendungen eine große Rolle spielen; beispielsweise Transport-, Notfall- und Sicherheitsanwendungen.

„Durch die Kombination von Echtzeit-Video-Streaming und Datenübertragung mit niedrigsten Latenzzeiten macht Limelight die Online-Zuschauererfahrung interaktiver. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Limelight hat das hochkomplexe Problem gelöst, Daten und Live-Videos mit einer Latenzzeit von weniger als einer Sekunde weltweit und in großem Maßstab auszuliefern“, sagt Bob Lento, Chief Executive Officer bei Limelight Networks.“ „Diese Integration eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Zuschauer untereinander und mit Content-Providern interagieren können. Viele Branchen können von diesem Potenzial profitieren und wir erwarten eine neue Generation an umfassenden, latenzarmen Applikationen mit komplexem Content, die von Limelight Realtime Streaming hervorgebracht wird.“

Über Limelight Networks

Limelight Networks Inc. (NASDAQ: LLNW), ein führender Anbieter von Digital Content Delivery, Video, Cloud-Sicherheit und Edge Computing Services, ermöglicht seinen Kunden die Bereitstellung außergewöhnlicher digitaler Erlebnisse. Die Edge-Services-Plattform von Limelight umfasst eine einzigartige Kombination aus globaler privater Infrastruktur, intelligenter Software sowie Experten-Support-Services, die aktuelle und zukünftige Workflows ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.limelight.com, lesen Sie unseren Blog und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn und besuchen Sie außerdem Limelight Connect.

