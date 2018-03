LINDA DOR Hospitality Gruppe in Ghana profitiert von niedrigeren Stromkosten und höherer Zuverlässigkeit dank REDAVIAs Solarlösungen

Die LINDA DOR Hospitality Gruppe, die Raststätten, Restaurants und Lodges im Osten Ghanas betreibt, hat REDAVIA, globaler Marktführer für kostengünstige und zuverlässige Energie aus vermieteten Solarkraftwerken für Unternehmen und Gemeinden, ausgewählt, um den ersten Solarpark für die Unternehmensgruppe zu realisieren.

Doris Belinda Arkorful, Gründerin und Geschäftsführerin LINDA DOR & Erwin Spolders, Gründer und Geschäftsführer REDAVIA (Photo: Business Wire)

LINDA DOR ist dabei, die Kraft der Solarenergie zu entdecken, wobei die REDAVIA Solarfarm den bezogenen Strom aus dem nationalen Stromnetz nahtlos ergänzt, und damit die Zuverlässigkeit verbessert und die Kosten senkt.

Die Vorteile für LINDA DOR sind überzeugend - erstens, Kosteneinsparungen von 50% pro kWh Solarstrom, was zu monatlichen Einsparungen bei den gesamten Stromkosten von über 10% führt, und sich damit positiv auf das finanzielle Ergebnis auswirkt. Zweitens ist die Zuverlässigkeit der Energiebereitstellung für LINDA DOR, deren Dienstleistungen und Erfolg auch von glücklichen Stammkunden abhängen, genauso entscheidend.

"Als selbstständige Geschäftsfrau glaube ich an die Kraft der Beziehungen, an ein erfolgreiches Geschäftsmodell und daran, das Richtige für unsere Kunden zu tun", sagte Doris Belinda Arkorful, Gründerin und Geschäftsführerin von LINDA DOR. "REDAVIA ist ein Partner, dem wir vertrauen, und sie ermöglichen uns, Geld zu sparen, das ich in die Erweiterung meines Unternehmens reinvestieren kann."

"Wir waren beeindruckt von LINDA DORs Fokus auf Kundenzufriedenheit und -service", sagte Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA. "Es war sofort klar, dass wir diese Ziele unterstützen können, da Solarenergie ihre Kostenbasis und Zuverlässigkeit verbessert, ganz zu schweigen von den positiven Auswirkungen auf die Umwelt."

Über LINDA DOR

LINDA DOR wurde 1976 in Koforidua im Osten Ghanas gegründet. Es begann mit einem Restaurant und einem Rastplatz, der erste seiner Art in der Region. LINDA DOR, eine bekannte, erfolgreiche und preisgekrönte Marke in Ghana, betreibt heute eine Reihe von Restaurants, Hotels und Raststätten. Weitere Informationen auf www.lindador.com.

Über REDAVIA

REDAVIA ist ein Vermieter und Betreiber von Solaranlagen für Unternehmen und Gemeinden. Das REDAVIA System basiert auf einem vorkonfigurierten Container, der einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und elektrischen Komponenten beinhaltet. Die Solaranlage lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen und Gemeinden profitieren von kosteneffizienter, zuverlässiger und sauberer Energie, und gleichzeitig reduzieren sie CO2-Emissionen und haben einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie auf www.redaviasolar.com.

