Linde plc: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Linde plc, IE00BZ12WP82

BEKANNTMACHUNG

31. Oktober 2018

LINDE PLC

(gegründet und registriert in Irland nach dem Companies Act 2014 mit der Registernummer 602527)

Bekanntmachung über die Zulassung von 551.054.569 Stammaktien zu je 0,001 EUR am Grundkapital der Linde plc zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bei gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

ISIN: IE00BZ12WP82 WKN: A2D SYC

In Verbindung mit der Zulassung von Stammaktien zu je 0,001 EUR am Grundkapital der Linde plc (die 'Aktien') zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) am 25. Oktober 2018 und 31. Oktober 2018 (zusammen, die 'Zulassungstage') gemäß dem von der Linde plc (die 'Emittentin') am 24. Oktober 2018 veröffentlichten Prospekt, der einen Prospekt für Zwecke der Richtlinie 2003/71/EG darstellt, gibt die Emittentin hiermit die Gesamtzahl der an den Zulassungstagen insgesamt zum Handel zugelassenen Aktien bekannt. Die Gesamtzahl der an den Zulassungstagen insgesamt zum Handel zugelassenen Aktien beträgt 551.054.569.

Diese Bekanntmachung wird bei der Central Bank of Ireland eingereicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

The Directors Linde plc The Priestley Centre 10 Priestley Road The Surrey Research Park Guildford Surrey GU2 7XY United Kingdom

31.10.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Linde plc The Priestley Centre, 10 Priestley Road GU2 7XY Guildford

Großbritannien Ende der Mitteilung DGAP News-Service

740117 31.10.2018