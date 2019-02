LION E-Mobility AG: ?Ergebnis der außerordentlichen Generalversammlung vom 22.02.2019

LION E-Mobility AG, CH0132594711

Die außerordentliche Generalversammlung der LION E-Mobility AG vom 22.02.2019 hat den Antrag des Verwaltungsrates über die Schaffung eines bedingten Aktienkapitals im Umfang von maximal CHF 56'121,52 durch Ausgabe von höchstens 431'704 Inhaberaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie einstimmig genehmigt. Erläuterungen Die außerordentliche Generalversammlung der LION E-Mobility AG vom 22.02.2019 hat den Antrag des Verwaltungsrates über die Schaffung eines bedingten Aktienkapitals einstimmig angenommen. Zur Schaffung des bedingten Aktienkapitals wird der Artikel 3b der Statuten der Gesellschaft wie folgt ergänzt: "Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 56'121.52 erhöht durch Ausgabe von höchstens 431'704 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft eingeräumt werden. Das Bezugs- und das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat ist dabei ermächtigt, die Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarkinstrumente der Gesellschaft zu Marktbedingungen und gemäss abzuschliessenden Verträgen, jedoch die Inhaberaktien nicht zu einem Ausgabebetrag von weniger als EUR 8.-, auszugeben. Zum Bezug der neu auszugebenden Inhaberaktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten bis zum 30. Juni 2025 berechtigt." Das geschaffene bedingte Kapital wird für die Aufnahme eines Wandeldarlehen in Höhe von EUR 2'500'000 bei dem strategischen Investor Battery and Mobility Materials genutzt. Weitere Details werden kommende Woche per Pressemitteilung bekannt gegeben.

22.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar

Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service

780325 22.02.2019