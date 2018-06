Liquidweb: 2,5 Millionen Euro an das italienische innovative KMU, das BrainControl entwickelt hat, ein Gerät mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle, das Patienten mit Locked-in-Syndrom ermöglicht, über Gehirnwellen zu kommunizieren

Siena, Italien - RedSeed Ventures unterstützt das innovative KMU finanziell mit 2,5 Millionen Euro. Neue Partner schließen sich Pasquale Fedele an, dem Erfinder von BrainControl, der insgesamt 2,5 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde beschafft hat, die von der italienischen ...

Siena, Italien -

RedSeed Ventures unterstützt das innovative KMU finanziell mit 2,5 Millionen Euro.

Neue Partner schließen sich Pasquale Fedele an, dem Erfinder von BrainControl, der insgesamt 2,5 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde beschafft hat, die von der italienischen Investmentfirma "RedSeed Ventures" angeführt wurde.

"Wir sind sehr zufrieden. Die Gehirn-Computer-Interface-Technologie ist ein sehr vielversprechendes Feld der Forschung. Italien hat weltweit renommierte Forscher und wir sind stolz darauf, herausragenden Erfindungen wie BrainControl zu ermöglichen, das notwendige Kapital zu erhalten, um ihr Wachstum fortzusetzen und eine starke gesellschaftliche Wirkung für die Allgemeinheit zu generieren", sagten Elisa Schembari und Roberto Zanco, Managing Partners von Seed Ventures.

BrainControl wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, Patienten in einem Locked-in-Zustand - also in einem Zustand, in dem der Patient bewusst und wach ist, sich aber weder bewegen noch kommunizieren kann - zu ermöglichen, durch die Verwendung eines Helms, der ein Elektroenzephalogramm durchführen kann, und eines Tablets zu interagieren. Die proprietäre Software basiert auf einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI), die auf dem Helm angebracht ist und als eine Art von "geistigem Joystick" funktioniert, der von Hirnreizen bewegt wird. Die Technologie interpretiert die elektrische Karte, die bestimmten Hirnaktivitäten entspricht, und ermöglicht damit die Steuerung externer Geräte. Neben der BCI-Technologie hat das Gerät andere biometrische Sensoren, die das Produkt in die Lage versetzen, dem Patienten in allen Phasen seiner Erkrankung zu unterstützen.

Mehr als 140 Millionen Menschen auf der Welt leben mit Lähmungen, die durch degenerative neuromuskuläre Erkrankungen, Ischämie, Trauma und andere Ursachen verursacht wurden. Die derzeit auf dem Markt verfügbaren Technologien bieten effektive Lösungen in einigen Phasen dieser Krankheiten an, werden aber unbrauchbar, wenn die Krankheit weiter fortschreitet.

BrainControl hat bereits die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt erhalten und wurde in einer klinischen Studie getestet. Dank dieser Ergebnisse ist das Produkt bereits auf dem Markt und wird zurzeit von Patienten in Gesundheitseinrichtungen oder zu Hause eingesetzt.

Liquidweb ist ein innovatives klein- bis mittelständisches Unternehmen, das im IKT-Bereich tätig ist und sich auf die Entwicklung von Produkten auf der Basis von Mensch-Maschine-Interaktion mit Fokus auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat.

RedSeed Ventures ist eine Investmentgesellschaft, die von den beiden Managing Partners ELISA Schembari und Roberto Zanco gegründet und geleitet wird. Das Unternehmen, das vor weniger als fünf Jahren gegründet wurde, verfügt über ein Portfolio von sechs innovativen Start-ups bzw. klein- bis mittelständischen Unternehmen, die alle in hochtechnologischen Sektoren tätig sind.

