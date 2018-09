Literaturkonzert: Wege der Liebe

Der Autor Karl Ebinger präsentiert am 28. September 2018 um 18.30 Uhr seinen neuen Gedichtband "Wege der Liebe" im Rahmen eines stimmungsvollen Literaturkonzertes im Kunstraum der Wiener Ringstrassen Galerien. Den musikalischen Rahmen für die Lesung bilden die Sängerin Johanna Mucha und der Gitarrist Gerhard Loos. Gleichzeitig feiert der Autor seinen 65. Geburtstag.

Wien (pts015/05.09.2018/10:10) - Der Autor Karl Ebinger präsentiert am 28. September 2018 um 18.30 Uhr seinen neuen Gedichtband "Wege der Liebe" im Rahmen eines stimmungsvollen Literaturkonzertes im Kunstraum der Wiener Ringstrassen Galerien. Den musikalischen Rahmen für die Lesung bilden die Sängerin Johanna Mucha und der Gitarrist Gerhard Loos. Gleichzeitig feiert der Autor seinen 65. Geburtstag.

Prosatexte, die zu Herzen gehen und dazu anregen, über eigene Lebenserfahrungen nachzudenken, sind das Markenzeichen des Autors Karl Ebinger. "Wege der Liebe" ist sein scehster Gedichtband. Er schreibt parallel dazu Liedertexte, die im Rahmen von Literaturkonzerten aufgeführt werden. Texte und Lieder kommen somit aus einer Hand, was eine weitere Besonderheit darstellt.

"Ich möchte mit den Literaturkonzerten Menschen dazu anregen, nach innerer Autonomie zu streben und ihre Gestaltungsfreiheit voll zu nützen. Was uns in unserem Innenleben begegnet, ist ebenso spannend, wie das, was uns im Außen beschäftigt. Ich lade die Zuhörer ein, zwischen den Zeilen zu lesen und eigene Assoziationen einzubringen. Meine Texte reichen von heiter bis besinnlich", so das Credo des Autors.

Texte und Lieder, präsentiert von Karl Ebinger, Johanna Mucha und Gerhard Loos bilden den atmosphärischen Rahmen für einen unvergesslichen Abend, der noch lange in den Zuhörern nachwirkt und ihre Seelen aufatmen lässt.

Adresse: der Kunstraum in den Ringstrassen Galerien, 1010 Wien, Kärntner Ring 9-13 / 144, (Obergeschoß)

Karl Ebinger hat vor kurzem gemeinsam mit dem Keyboarder Günther Triembacher und dem Sänger Michael Werner ein Trio gegründet. Ihr Premierenprogramm "Das Leben ist ein Tanz" findet am 14. September 2018, 18.30 Uhr, im Strebersdorfer Hof, 1210 Wien, Rußbergstraße 46, statt.

Weitere Informationen und Hörbeispiele: http://vienna-embrace-music.net

Kontakt: Karl Ebinger, info@ebingernet.com

