Lithium Energi Inc.: Lexi meldet letzte positive geophysikalische Ergebnisse auf über 36.000 Hektar an Sole-Entdeckungen auf Antofalla Salar

Lexi meldet letzte positive geophysikalische Ergebnisse auf über 36.000 Hektar an Sole-Entdeckungen auf Antofalla Salar 7. September 2018 - Toronto, Ontario. Lithium Energi Exploration Inc. (TSXV: LEXI) ("LEXI" oder das "Unternehmen") meldet positive Ergebnisse nach Abschluss ihres ersten geophysikalischen Explorationsprogramms. Die geophysikalischen Erkundungen wurden zur Untersuchung der untertägigen leitfähigen Solen unter ungefähr 366 Quadratkilometern von LEXIs Konzessionen im Nordteil des Antofalla Salar durchgeführt. Der Antofalla Salar liegt in der argentinischen Provinz Catamarca. Aus technischer Sicht waren die Erkundungsergebnisse erfolgreich und beeindruckend. Sie grenzten leitfähige Schichten von nahe der Oberfläche bis in Tiefen von 400m ab und die Ergebnisse zeigten, dass leitfähige Schichten, die ungespannten Sole-Leitern entsprechen, unter fast allen erkundeten Liegenschaften verbreitet vorkommen.

LEXIs CEO, Steven Howard, beobachtete: "Diese positiven Erkundungsergebnisse sind sehr motivierend. Sie deuten an, dass unter LEXIs Liegenschaften im nördlichen Drittel des Antofalla-Beckens ausgiebige durchgehende Reservoirs vorkommen. Die mit den Solezielen übereinstimmende Leitfähigkeit wurde unter den vulkanischen Deckschichten am Rand des Beckens abgegrenzt. Dies deutet an, dass die Beckengrenzen viel ausgedehnter sind als die an der Oberfläche sichtbare Salzpfanne." Howard fügte hinzu: "Diese Ergebnisse zeigen ein signifikantes wirtschaftliches Potenzial für unsere nördliche Liegenschaftsgruppe. Die Analyse der resultierenden Wertversprechen mit potenziellen strategischen Partnern könnte als Ergebnis diese laufenden Verhandlungen aussichtsreich verlängern. LEXIs Explorationsteam avanciert die Bohrpläne und Genehmigungen, um die Arbeiten in Richtungen einer Ressourcenschätzung fortzusetzen, die unseren Aktionären einen Wert bieten wird."

Am 25. März 2018 und 10. Mai 2018 hatte das Unternehmen erste Teilergebnisse dieses geophysikalischen Programms bekannt gegeben, das von Quantec Geoscience Ltd. durchgeführt wurde, dem global führenden Unternehmen in der Mineralexploration mit elektromagnetischen Erkundungstechnologien. Der endgültige Erkundungsbericht umfasste ungefähr 200 Linienkilometer von transienten elektromagnetischen (TEM) Erkundungsprofilen (bestehend aus 1.028 einzelnen Erkundungsorten) auf 36 Erkundungslinien. Die TEM-Technologie ist ein schnelles hochauflösendes Explorationsverfahren, das in der Lage ist Unterschiede in den untertägigen elektrischen Widerständen bis in Tiefen von über 500m ab abzubilden und es ist seit über drei Jahrzehnten das primäre Explorationsverfahren in salzhaltigen Grundwasserleiter und in Projekten mit Süßwasser/Sole-Grenzflächen gewesen. Der endgültige Bericht von Quantec Geoscience ergänzt die in den zwei vorherigen Pressemitteilungen bekannt gegebenen "besser als erwartete" Ergebnisse. Dies zeigt, dass die untersuchten Konzessionen (ungefähr 36.589 Hektar innerhalb 14 teilweise zusammenhängender Claims) elektrische Widerstandswerte und Verteilungsmuster zeigen, die mit den stark leitfähigen ungespannten Grundwasserleitern, die als Lithium führende Sole-Horizonte erachtet werden, übereinstimmen. Diese überzeugenden Erkundungsergebnisse werden zur Zielauswahl für LEXIs geplante Explorationsbohrungen beitragen, die dazu beabsichtigt sind, die Mineralchemie, Lithologie, Porosität, Pumpraten und andere hydrogeologische Faktoren zu identifizieren.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass TEM-Erkundungen das Vorkommen oder den Gehalt von Lithium nicht allein durch Widerstandsmessungen bestätigen können. Stark leitfähige Zonen, wie jene, die durch die Erkundungsergebnisse des Unternehmens aufgezeigt wurden, entsprechen jedoch ähnlichen in der Region identifizierten Lithium führenden Soleleitern. Die regionale Geologie bestätigt die hohen Lithiumgehalte im Antofalla Salar und im nahegelegenen Salar de Hombre Muerto (20km östlich von LEXIs nördlicher Claim-Gruppe), wo FMC Argentiniens erste Lithiumproduktionsstätte seit über 20 Jahre betrieben hat. Veröffentlichte Analysenergebnisse aus Bohrungen, die im Antofalla-Becken knapp 3km südlich von LEXIs nördlicher Claim-Gruppe niedergebracht wurden, zeigen, dass die Solen in diesem Beckenkomplex verbreitet eine Lithiummineralisierung besitzen. Historische Ergebnisse aus benachbarten Liegenschaften sind nicht unbedingt ein Anzeichen der Bohrergebnisse, die auf LEXIs Liegenschaften erzielt werden könnten und das Unternehmen lehnt solch eine Korrelation ausdrücklich ab. Nichtsdestoweniger glaubt das Unternehmen, dass seine "mehr als erwartete" Ergebnisse für eine zukünftige Entwicklung seiner Liegenschaften im nördlichen Antofalla Salar sehr positiv und sehr ermutigend sind.

Über Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Energi Exploration Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Lithium-Soleprojekten in Argentinien spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto, Ontario, mit Büros in Dallas, Texas und Catamarca, Argentinien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange (TSXV: LEXI) und an der Börse Frankfurt (FR: LO9) gehandelt. Das Portfolio des Unternehmens an aussichtsreichen Lithiumsolekonzessionen in der argentinischen Provinz Catamarca (Zentrum des Lithiumdreiecks) umfasst 90.244 Hektar im und in der Umgebung des Antofalla Salar sowie ein Vorkaufsrecht auf weitere 148.839 Hektar, wovon 110.380 Hektar im Antofalla-Salar-Komplex und 38.459 Hektar im Pipanaco Salar ungefähr 50km westlich der Stadt Catamarca liegen. Der Antofalla Salar beherbergt eines der größten Becken der Region. Es ist über 130km lang und bis zu 20km breit. Am 12. September 2016 gab Albemarle Corp., der größte Lithiumproduzent der Welt, den Erwerb der exklusiven Explorations- und Akquisitionsrechte auf einem Claim-Block im Zentralbereich dieses Salars bekannt. Im März 2017 drückte Albemarle ihre Ansicht aus, dass der Antofalla Salar die drittgrößte Lithiumlagerstätte der Welt ist. Mit den Rechten auf über 200.000 Hektar aussichtsreicher Lithiumliegenschaften westlich von FMCs produzierenden Liegenschaften und im Norden und Süden von Albemarles Liegenschaften begrenzt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass seine Liegenschaften, das Potenzial besitzen, beeindruckende Werte für seine Aktionäre zu liefern, wenn die Liegenschaften entwickelt werden.

Für weitere Informationen über Lithium Energi Exploration Inc. besuchen Sie bitte www.lithiumenergi.com oder sehen sich die Ablagen des Unternehmens bei www.SEDAR.com an.

Qualifizierte Person Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Caitlin Jeffs, P.Geo, eine Beraterin des Unternehmens, überprüft und zugelassen. Sie ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

