LOSTnFOUND erhält Auftrag zur Ausstattung von 1'000 ConnectedTrailer©

Die Digitalisierung in der Logistik betrifft nicht nur die Logistikdienstleister, sondern insbesondere auch Zulieferer, welche mit der gelieferten Infrastruktur dazu beitragen, dass Transparenz in den logistischen Realitäten Einzug halten. Um diese Entwicklung zu unterstützen, stattet die Fliegl Fahrzeugbau in einem ersten Schritt 1‘000 Trailer mit der äußerst kostengünstigen Ortungslösung ConnectedTrailer© aus.

Logistiktransparenz im Internet der Dinge: In der vergangenen Dekade hat sich mit dem «Vernetzen von Fahrzeugen» und die in diesem Umfeld geschaffenen Dienstleistungen der Begriff der Telematik etabliert und gehört heute so selbstverständlich zur Welt der Nutzfahrzeuge wie das Internet zum Smartphone. Doch mobile Endgeräte und Sensoren, das Internet der Dinge (IoT) sowie die künstliche Intelligenz werden die Welt zukünftig noch viel radikaler wandeln, als wir dies heute kennen. Genau zu diesem Zweck hat LOSTnFOUND den ConnectedTrailer© entwickelt. Der ConnectedTrailer© funktioniert im für „Das-Internet-der-Dinge“ geschaffenen Netzwerk, welches heute bereits in 19 Ländern Europas – darunter Deutschland – und 30 weiteren Ländern der Welt eine stetig steigende Abdeckung bietet.

Ungekannt tiefe Betriebskosten: Die Ortungslösung basiert auf dem Endgerät LOSTnFOUND® VELUM, verfügt über eine Batterielaufzeit von mehreren Jahren und einer Ortungsgenauigkeit, welche eine länderübergreifende Positionierung der damit ausgestatteten Trailer ermöglicht. Dazu Bernhard Kerscher, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Fliegl Trailer; „Mit dem Internet-der-Dinge kommen ganz neue Chancen der Visualisierung logistischer Realitäten auf unsere Kunden zu. Wir haben uns deshalb entschieden, vorerst einmal 1‘000 Trailer mit dieser innovativen Technologie zu bestücken.“ Und weiter; „für die Ausrüstung mit dem ConnectedTrailer© entstehen für den Kunden keine Mehrkosten, da diese im Rahmen der Produktion bereits fest verbaut werden.“ Daniel Thommen, Geschäftsführer von LOSTnFOUND ergänzt; „Unsere einzigartige Lösung, welche über ein systembedingtes Roaming verfügt, besticht insbesondere durch die niedrigen monatlichen Kosten von 3,99 Euro. Um den Fliegl-Kunden die Einzigartigkeit des ConnectedTrailer© erlebbar zu machen, kann die Lösung nach erfolgter Fahrzeugübergabe während 90 Tagen kostenlos und unverbindlich getestet werden.“

Offene Telematik: Die Ingredienzen, welche der IOT-Technologie zu Grunde liegen – die Konvergenz von Konnektivität, die Automatisierung und Effizienz der entsprechenden Prozesse sowie die konsequent offene Systemarchitektur sind Basis der LOSTnFOUND Dienstleistungs-DNA. Es ist dementsprechend selbstverständlich, dass sich die Unternehmensgruppe dafür einsetzt, eine universelle Standard-Telematik-Schnittstelle zu etablieren. Dieser Logik folgend hat LOSTnFOUND als Gründungsmitglied eine aktive Rolle bei der Entstehung des Interessenverbandes OpenTelematics eingenommen.

Vom 20. bis zum 27. September 2018 können sich Interessierte im persönlichen Gespräch mit den Verantwortlichen über die einzigartige Lösung informieren.

LOSTnFOUND ist spezialisierter Anbieter für kosteneffiziente Telematik- und Ortungssysteme. Das Unternehmen entwickelte 2009 die erste Lösung in diesem Bereich und gehört heute zu den führenden Anbietern in diesem Markt. Das Unternehmen, das Stützpunkte in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterhält, betreut Kunden in mehr als 20 Ländern und wurde in den letzten Jahren wiederholt mit internationalen Innovationspreisen ausgezeichnet.

Fliegl Fahrzeugbau GmbH Fliegls Fahrzeugkonzepten liegt eine nachhaltige Produktphilosophie zugrunde. Leichtbau besitzt einen hohen Stellenwert, sodass Fliegl beim Trailergewicht Spitzenwerte erzielt - zugunsten von Nutzlast und CO2 Ausstoß. Das Fliegl Quick Lock System generiert ein Aerodynamik-Plus bei Gardinenaufliegern. Es kommt ohne hervorstehende Verschlussschnallen aus, sodass eine völlig ebene Planenfläche entsteht. Sattelkipper von Fliegl werden serienmäßig mit aerodynamischer konischer Mulde gebaut sowie mit Curved Chassis, das über einen runden, extrem flachen Rahmenhals verfügt - der Kipper ragt nicht über die Zugmaschine hinaus. Windabweiser und die innovative Membranrückwand reduzieren ebenfalls den Luftwiderstand. Nur Fliegl stellt die Spur aller Trailer individuell und exakt per Laser ein —für weniger Rollwiderstand und geringeren Reifenverschleiß. Fliegls zweiachsige Twin Gardinensattel senken den Kraftstoffverbrauch im Vergleich mit Dreiachsern deutlich. Ökologie und Nachhaltigkeit – Fliegl Trailer meint es ernst. Für seinen ganzheitlichen Ressourceneffizienzansatz wurde Fliegl Trailer mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 ausgezeichnet.

