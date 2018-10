20.10.2018 - 13:40 Uhr Lotto am 20.10.2018: So sehen Sie die Ziehung der Lottozahlen am Samstag im Live-Stream

Lotto am 20.10.2018: So sehen Sie die Ziehung der Lottozahlen am Samstag im Live-Stream. Vier Millionen Euro liegen im Jackpot. Den vollständigen Artikel auf merkur-online.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick