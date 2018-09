LOTTO24 AG: Lotto24-Kundin gewinnt rund 31 Millionen Euro bei der europäischen Lotterie EuroJackpot

LOTTO24 AG, DE000LTT0243

Lotto24-Kundin gewinnt rund 31 Millionen Euro bei der europäischen Lotterie EuroJackpot (Hamburg, 3. September 2018) In der Freitagsziehung der europäischen Lotterie EuroJackpot hat eine Lottospielerin aus Nordrhein-Westfalen mit den Zahlen 3, 6, 9, 18 und 24 sowie den Eurozahlen 2 und 7 bei Lotto24 (Lotto24.de), dem führenden deutschen Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, mit Ihrem Lotto24-Dauerschein rund 31 Millionen Euro gewonnen. Die Mittfünfzigerin aus Dortmund, die seit mehr als drei Jahren Lotto24-Kundin ist, ist eine von zwei glücklichen, europaweiten Gewinnern.

"Nach der unglaublichen EuroJackpot-Entwicklung des ersten Halbjahrs mit gleich acht Ziehungen in Höhe der 90 Millionen Euro-Marke freuen wir uns sehr, eine treue Lotto24-Kundin mit sagenhaften 31 Millionen Euro beglücken zu können", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG. "Das ist der bisher höchste Gewinn in unserer sechsjährigen Geschichte."

Die Lotto24 AG ist offizieller Partner des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB).

Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet (Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.deLotto24.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg

Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

719907 03.09.2018