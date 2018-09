LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft, DE0006450000

Herr Jörg Bantleon, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 03.09.2018 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 31.08.2018 über Folgendes informiert: 1. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele: a) Die Investition dient vorrangig der Umsetzung strategischer Ziele, wobei der Verkauf der Aktien nicht ausgeschlossen ist. b) Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt, wird aber für die Zukunft keineswegs ausgeschlossen, innerhalb der nächsten 12 Monate in Abhängigkeit der Markt- und Unternehmensentwicklung weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise direkt oder indirekt zu erwerben. c) Im Rahmen der gehaltenen Beteiligung und in Ausübung der damit verbundenen Stimmrechte wird weiterhin eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen angestrebt. d) Es wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, angestrebt. Jedoch wird eine Reduzierung der Verschuldung und eine Verbesserung der Finanzkennzahlen angestrebt. 2. Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% um Eigenmittel, die zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt wurden.

