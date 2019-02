LTI erwirbt das deutsche Unternehmen NIELSEN+PARTNER

Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, hat eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme von NIELSEN+PARTNER (N+P) unterzeichnet, ein unabhängiger Temenos WealthSuite-Spezialist mit Sitz in Hamburg, Deutschland.

Die Übernahme ist synergistisch zur Übernahme von Syncordis, die LTI im Jahr 2017 ankündigte. Syncordis ist in Europa stark vertreten und der führende Spezialist für die Temenos T24 Kernbanken-Plattform, während N+P sich umfassende Fachkenntnisse im Front Office der Temenos WealthSuite angeeignet haben. Gemeinsam mit Syncordis baut N+P die Kompetenzen von LTI als globaler Experte für die Temenos-Produktreihe aus und bereichert das Angebot des Unternehmens an Bankkunden. Im Zuge der Unternehmensintegration wird das Temenos-Geschäft von N+P unter der Marke Syncordis zusammengefasst, während das Softwareengineering-Geschäft als Teil von LTI Deutschland geführt und ausgebaut wird.

Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director bei LTI, sagte: „Temenos ist der weltweite Marktführer für Banking-Software. Seit der Übernahme von Syncordis hat sich dies für uns zu einer rasant wachsenden Geschäftspraxis entwickelt, die uns belastbare Beziehungen und reichhaltige Cross-Selling-Möglichkeiten bietet. Die Übernahme von N+P wird uns bei der weiteren Etablierung von LTI als bedeutender Akteur im wachstumsstarken Markt für Temenos helfen sowie unseren Kunden die nötige Unterstützung bei ihrem digitalen Transformationsprozess bieten. Ich heiße die Mitarbeiter und Kunden von N+P in unserer LTI-Familie herzlich willkommen.“

Manuel Brunckhorst, CEO von N+P, kommentierte: „Unsere Kräfte mit strategischen und komplementären Partnern wie LTI und Syncordis zu bündeln, ist der nächste logische Schritt für die Beschleunigung unseres Wachstums, die Erweiterung unseres Leistungsspektrums und für den Ausbau unseres Dienstleistungsangebots, sowohl für Temenos wie auch im Bereich Softwareengineering. Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft und freuen uns, unsere Reise mit unseren bestehenden sowie neuen Kunden, Mitarbeitern und Partnern fortsetzen zu dürfen.“

Guillaume Desjonqueres, CEO von Syncordis, sagte: „Syncordis hat seit seiner Übernahme durch LTI ein beschleunigtes Wachstum erfahren. Durch LTIs Übernahme von N+P treten wir in eine neue Phase ein, die sich durch ein erweitertes Temenos-Angebot sowie unsere verstärkte Präsenz außerhalb Europas auszeichnet. In Einklang mit unserer strategischen Vision werden Syncordis und N+P gemeinsam mit LTI Temenos-Kunden im Bereich Banking und Vermögensverwaltung weltweit vollständige und innovative Dienstleistungen anbieten.“

Dies ist die vierte Übernahme durch LTI seit seines Börsengangs 2016. Im Januar 2019 erwarb das Unternehmen Ruletronics, ein Boutique-Unternehmen von Pega Consulting.

Über LTI:

Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 30 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zum Fortschritt in Bereichen wie Mobilgeräten, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 27.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

Über Syncordis:

Syncordis S.A., ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Larsen & Toubro Infotech (LTI), ist ein reiner Spezialist für Kernbanktransformationen mit über 150 Temenos-Beratern. Syncordis S.A., gegründet 2004, verfügt über Niederlassungen in Luxemburg, Frankreich, Großbritannien und Indien und bietet ausschließlich auf Temenos zugeschnittene Geschäfts- und IT-Beratung an. Die Implementierungs-, Helpdesk-, Überwachungs- und Anwendungssupport-Dienstleistungen von Syncordis unterstützen Kunden dabei, Risiken zu mindern, ihre Effizienz zu steigern und die Qualität ihrer Banksysteme zu erhöhen. Syncordis verfügt über reiche internationale Erfahrung bei der Durchführung von Projekten in mehr als 15 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Nahen Osten und Afrika, darunter Deutschland, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Belgien und Luxemburg. Weitere Informationen finden Sie unter www.syncordisconsulting.com

Über N+P:

N+P ist ein IT-Beratungsunternehmen in Deutschland, das auf die Implementierung, die Anpassung und den Betrieb der Temenos WealthSuite sowie Softwareengineering spezialisiert ist. N+P, mit Sitz in Hamburg und Niederlassungen in Zürich, Singapur, Luxemburg, Brüssel, Sydney und Bangkok, ist stolz auf sein vorbildliches Dienstleistungsangebot für Kunden und die Zusammenarbeit bei ihren Transformationsprozesse. Das Unternehmen verfügt nicht nur über jahrelange Erfahrung, sondern zeichnet sich auch durch Zuverlässigkeit, Engagement und Verantwortungsbewusstsein gegenüber geschäftlichen Beziehungen aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.nundp.com.

