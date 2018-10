LTI gewinnt die Stevie® Awards 2018 für gute Arbeitgeber in zwei Kategorien

Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, hat bei den weltweit gefeierten Stevie® Awards 2018 für gute Arbeitgeber zwei Auszeichnungen erhalten. LTI erhielt die Auszeichnungen für seine einzigartigen Initiativen zum Mitarbeiterdialog und zur internen Kommunikation.

Der Spitzname „Stevies“ der Auszeichnungen kommt vom griechischen Wort für „gekrönt“. Sie wurden den Preisträgern am Freitag, den 21. September auf einem Gala-Event im Marriott Marquis Hotel in New York verliehen.

Sanjay Jalona, CEO und Managing Director von LTI, sagte: „Unsere über 25.000 Mitarbeiter in 30 Ländern sind unser wichtigstes Kapital, und wir sind bestrebt, zu gewährleisten, dass jeder gut informiert ist, mit einbezogen wird und mühelos mitarbeiten kann. Diese Auszeichnungen inspirieren uns, uns erneut für den Aufbau einer von Meritokratie, Fairness und Furchtlosigkeit geprägten Unternehmenskultur einzusetzen.“

„Die Jury war sehr beeindruckt von der Qualität der Bewerbungen, die wir für den dritten jährlich vergebenen Stevie Award für gute Arbeitgeber erhalten haben. Das Engagement, dass diese mit dem Stevie ausgezeichneten Unternehmen für die Schaffung guter Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter zeigen, war bei jeder Nominierung klar ersichtlich“, sagte Michael Gallagher, Präsident und Gründer der Stevie Awards.

Mehr als 550 Nominierungen von Unternehmen in 21 Ländern wurden in diesem Jahr in verschiedensten Kategorien im Zusammenhang mit dem Personalwesen als Vorschläge eingereicht, darunter u. a. Erfolg bei Sicherheit am Arbeitsplatz und Einhaltung von Bestimmungen, Arbeitgeber des Jahres, Chief Human Resources Officer des Jahres, Personalabteilung des Jahres oder Anbieter des Jahres von Lösungen für Mitarbeiterbeziehungen . LTI erhielt den Gold Award in der Kategorie interne Kommunikation und den Bronze Award in der Kategorie Mitarbeiterdialog. Mehr als 50 Fachleute weltweit haben am Beurteilungsverfahren teilgenommen, um die diesjährigen Preisträger der Stevie Awards auszuwählen.

LTI hat moderne Plattformen für die Kooperation zwischen Unternehmen eingeführt und implementiert, um weltweite Kommunikation und Kooperation zu ermöglichen. Die Systeme und Verfahren bei LTI ermöglichen schnellere Kommunikation und größere Reichweite sowie abteilungsübergreifende Lösungen von Problemen.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für Frauen in der Geschäftswelt (Stevie Awards for Women in Business), die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber (Stevie Awards for Great Employers) und die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice (Stevie Awards for Sales & Customer Service). Für die Stevie Awards gibt es jedes Jahr mehr als 10.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Mit den Stevies werden Organisationen aller Arten und Größenordnungen sowie die dahinterstehenden Menschen geehrt und für hervorragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter http://www.StevieAwards.com.

Über LTI

Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 30 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen & Toubro gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 25.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Erfahren Sie mehr auf www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.

