LTI gratuliert American Modern Insurance Group, Inc. zum Gewinn des Celent 2018 Model Insurer Award

Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, gratuliert seinem Kunden, American Modern Insurance Group, Inc. (American Modern), zum Gewinn des Celent 2018 Model Insurer Award. Celent ist ein globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für die Finanzdienstleistungsbranche. American Modern, das seinen Firmensatz am Stadtrand von Cincinnati im amerikanischen Bundesstaat Ohio hat, bietet spezialisierte Versicherungsprodukte und -dienstleistungen für den Wohnimmobilien- und Freizeitmarkt.

Anil Vazirani, Chief Business Officer für Versicherungen bei LTI, erklärte, dass „die effiziente Nutzung von RPA-Tools zur Automatisierung und Prozessverbesserung die Welt der Versicherungsträger grundlegend verändert. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit American Modern in diesem Bereich und gratulieren dem Unternehmen zu seinem bahnbrechenden RPA-Erfolg, der mit dem Celent Model Insurer Award gewürdigt wird.“

Jayson Hills, AVP, Prozessautomatisierung bei American Modern, sagte: „RPA ist eine Schlüsselkomponente von American Moderns Technologiestrategie. In enger Zusammenarbeit mit dem LTI-Team haben wir eine RPA-Plattform implementiert, die das Risiko menschlichen Versagens erheblich reduziert hat, während gleichzeitig unsere Betriebseffizienz und Kundenzufriedenheit verstärkt wurden. Mit RPA haben die Mitarbeiter von American Modern mehr Zeit für kreative, wertschöpfende Aktivitäten, die das Wachstum unseres Unternehmens ankurbeln.“

Nicolas Michellod, Senior Analyst für Versicherungen bei Celent, äußerte sich folgendermaßen: „Die 2018 Model Insurer Awards würdigen die Art und Weise, wie Versicherer Technologie nutzen, um die Versicherungslandschaft zu verändern. Versicherungsträger wie American Modern sollten ein Vorbild für andere sein, die nach überzeugenden Beispielen der Implementierung von Best Practices suchen, die wirklich bedeutsame Auswirkungen auf Geschäftsergebnisse und die Branche insgesamt haben werden.“

Der Preis wurde am 24. April im Rahmen der jährlichen „Innovation & Insight Conference“ von Celent in Boston, Massachusetts, verliehen.

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 250 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 27 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Vor 20 Jahren als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet verfügen wir aufgrund unseres einzigartigen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung zur Lösung hochkomplexer Herausforderungen, denen sich Unternehmen in allen Branchen gegenübersehen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Qualität für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global.

